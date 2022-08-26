阿媽有咗第二個 〡票房衝破2,500萬  電影海報教父阮大勇  送出傑作為姜濤谷票房

由彭秀慧編劇及執導、毛舜筠、姜濤、柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》，上映16日票房衝破2,500萬，網民大讚電影感情細膩，毛舜筠、羅永昌等演員表現出色，連處男演出的姜濤和Jer都有驚喜表現，粉絲為撐偶像不斷翻看，令票房愈升愈有。

由彭秀慧編劇及執導、毛舜筠、姜濤、柳應廷主演的電影《阿媽有咗第二個》，上映16日票房衝破2,500萬。

處男演出的姜濤和Jer都有驚喜表現，粉絲為撐偶像不斷翻看，令票房愈升愈有。

除了粉絲支持，姜濤還有「香港電影海報教父」阮大勇力撐，81歲阮大勇是香港著名海報師，他在2017年榮獲香港電影金像獎「專業精神獎」，2018年奪「世界傑出華人藝術家大獎」，在行內德高望重。阮老師已退休，現時為興趣而畫畫，早前他因為看了《作品的說話》MV，被姜濤的真摯和善良感動而成為姜糖，不時以姜濤作畫。

「香港電影海報教父」阮大勇是姜糖，十分欣賞姜濤。

阮老師不時以姜濤作畫。

最近阮老師就畫了姜濤在《阿媽有咗第二個》的型造支持姜Man，為了幫姜濤谷票房，昨日還在社交平台公布，持有不同數量《阿媽》票尾的香港人，可以免費得到不同的姜濤禮物。例如持有30張票尾，可獲姜濤隨身噴霧小盒子乙個，若持有100張票尾，就可以得到「濤」兔2023年A1年曆乙幅等，雖然貼文未附禮物相片，但已經很吸引！

最近阮老師就畫了姜濤在《阿媽有咗第二個》的型造支持姜Man。

阮老師畫姜濤非常神似。

阮老師畫功一流。

貼文還說：「口碑及票房記錄，必須由每位晴天娃娃（姜濤戲中嘅粉絲名）用心用力去推廣才能成功及『打破』的，目標1億。」有姜糖留言多謝阮老師：「實在太感動啦！連阮老師同靚女都出手撐姜姜，我好開心呀！👏👏👏」、「我已經有46張飛！」、「阮老師真好，好鼓勵入場睇戲😍😍！」

阮老師為了幫姜濤谷票房，昨日還在社交平台公布，持有不同數量《阿媽》票尾的香港人，可以免費得到不同的姜濤禮物。

阮老師貼文內容：

每位晴天娃娃，目標來了，凡惠顧及持有：

30張「阿媽」票尾的每位香港人，我們將送出KT隨身噴霧小盒子乙個(隨機款式，當中包括1一10胎及方晴)。

60張「阿媽」票尾的每位香港人，我們將送出KT單項款式A3 Tote Bags乙個(隨機款式)

80張「阿媽」票尾的每位香港人，我們將送出KT一套postcards或A4掛畫乙幅(隨機款式)

100張「阿媽」票尾的每位香港人，我們將送出「濤」兔2023年A1年曆乙幅

幾時想Claim你的禮物，就上傳清晰高解像的圖给我！！如資料不足，我辦不到喔！！！

30？60？80？

定100先Claim？自行决定

無任歡迎！