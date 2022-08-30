自閉症言語和行為露端倪

自閉症是一種發展的障礙，現在一般會將它歸入「亞氏保加症」等發展障礙問題中，即視為同一類，統稱ASD。而大概每1,000人之中，便有一個人會有ASD，但其實自閉症一般在年紀多大才會有跡象顯示呢？

其實可以很早。以現時所知，自閉症主要和遺傳、家族傾向等有關，所以很多時小朋友出生後不久，剛學走路，或剛學說話時，已經有跡可尋。

大部分小朋友一歲左右開始會叫人，叫爸爸、媽媽等等，但患自閉症的小朋友語言發展會較差，所以學講話一般較慢，有些家長就因此發現小朋友疑似自閉，再經檢查確診。如果在這階段沒發現，跡象漸漸會更明顯，由於語言發展遲緩，他們說話時的用字會比較「特別」，例如我、你、他，他們經常會混淆，想講「你」但講了「佢」之類。另外，他們還有一個特點：就像鸚鵡學舌，喜歡不斷重複人家的說話。所以，語言發展一般都是最早察覺小朋友有自閉症的線索。

行為方面，亦有線索可以讓父母察覺小朋友可能患有自閉症，包括：