王菀之主演舞台劇獲觀眾激讚101分   謝安琪：你好叻，繼續Good Show￼

王菀之(Ivana) 主演的舞台劇《Proof 求證》 一連14場演出，昨晚於演藝學院展開，Ivana今次釋演的天才數學家女兒之角色，技驚四座，演出過後獲謝幕掌聲雷動歡呼。謝安琪看完之後亦留言大讚Ivana叻女。不少觀眾亦於她的IG留言：「好感動做得好好！」、「Ivana的演繹可以俾出101分。」前晚演出過後，四位演員一同表示非常感恩，因為大前日打風，大家都很擔心要改期，幸而颱風馬鞍沒有吹正香港，令他們可以順利舉行第一場。

王菀之(Ivana) 主演的舞台劇《Proof 求證》 一連14場演出。

身兼監製，翻譯劇本，女主角三職的Ivana壓力更大：「真係未試過經歷咁多考驗，今次劇裡面要Proof甚麼是愛。意想不到劇外也proof了信任及愛。首先我要多謝同我一齊演出三位演員 : 陳淑儀、吳鳳鳴、陳康，以及台前幕後所有工作人員，八號風之後，第二日一落波大家二話不說就返齊演藝學院總採排，毫無怨言上下一心，作為監制，我真心求證到隊團好有愛。」

Ivana今次釋演的天才數學家女兒之角色，技驚四座，演出過後獲謝幕掌聲雷動歡呼。

第一場演出大成功，更獲讚賞演了101分，Ivana說自己太累，未去看留言也未分享自己演出感受：「因為這個劇演完會有一種餘韻係個腦裡面，個人冇咁快醒返現實…好多謝余迪偉、小儀、謝安琪等等好朋友昨晚來支持我，佢哋都有同我講好好，但係我應該係冇快興奮到，除非有盒飯係我面前，或者會….哈哈。」

觀眾於她的IG留言：「Ivana的演繹可以俾出101分。」

又獲謝安琪盛讚：「你好叻！」

說到有觀眾留言大讚Ivana演出水準101分、AAAAAAAA+，Ivana 說：「我覺得101及7 個A ,不是我一個人的。是我團隊，加上陳淑儀、吳鳳鳴、陳康一起拿到的成績表，好多謝大家咁支持，我地會繼續努力做得更加好。另外，我真係好感動，好感恩，好多前輩，林家棟、任賢齊，吳君如，陳可辛，吳鎮宇、張敬軒等等等….佢哋雖然忙未來睇，但係我見到收到了他們的心意，真心多謝….這些鼓勵的力量。」

張敬軒送上花牌。

林家棟

是次《Proof 求證》於廖湯慧靄戲劇院演出，場地跟第一行觀眾距離非常之近，Ivana直言：「咁近我有時會諗，佢會唔會連我腳有粒嘢都見到，嘻嘻…」問到劇中演繹男朋友的陳康，今次跟Ivana有親熱戲，兩人會不會因為觀眾距離太近而尷尬？陳康即答：「唔會啦！演員來嘛！我哋好專業！反而覺得演來更刺激！」問到Ivana 老公Eric睇咗味？Ivana笑答:「未呀，你哋唔好爆劇情啦….(佢幾時睇？) 唔知呀….(你有冇話佢知有親熱戲？)哎也，唔知呀，唔知 …….」

繹演Ivana爸爸的陳淑儀老師就大讚Ivana演出非常之好。

而繹演Ivana爸爸的陳淑儀老師就大讚Ivana演出非常之好：「好開心今次有咁好伙伴一齊做呢個劇，我只可以用幸福兩個字形容，大家都做得好好。」演姐姐的吳鳳鳴表示：「 真係要讚Ivana，呢個妹做得好好。」Ivana說 : 「家姐個角色超難呀，佢平日係一個好好嘅人，今次做衰人佢下咗好多苦功，做得好乞人憎呀。」