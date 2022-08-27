李父透露阿Mo比預期進步　盼政府找出事件來龍去脈

MIRROR演唱會事故 ，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，至今已一個月。阿Mo現時清醒，能簡單同外界溝通。今晚資深親子及家庭教育工作者羅乃萱，在fb轉發阿Mo爸爸李盛林牧師第5封代禱信，信中報喜：「據專家醫療團隊的診治，啟言（MO）比預期進步。 」李父祈願：「各方的醫療專家和護理繼續幫助啟言的運動神經和感知神經，最新的醫療方案能幫助有所進展。」

MIRROR演唱會事故，So Ching男友阿Mo，一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，至今已一個月。

調查MIRROR騷意外的跨部門工作小組，日前發現肇事鋼纜承受力量比一般少兩成，加上涉事LED屏幕的實際重量和申報有異，引致鋼纜金屬疲勞。至於事件是否涉及人為失誤，暫時未能確定。李父在代禱信中首次公開希望小組：「能清楚找出是次事件的來龍去脈及真正的原因，並作出適當責任的處理和跟進。」

阿Mo爸爸李盛林牧師在第5封代禱信報喜：「據專家醫療團隊的診治，啟言（MO）比預期進步。 」

李父在代禱信中首次公開希望小組：「能清楚找出是次事件的來龍去脈及真正的原因，並作出適當責任的處理和跟進。」

李父第5封代禱信內容:

請為我們向神感恩：

1. 從事發到今天剛好是一個月了，回想當時的情況到現在，雖有很多生活各方面的適應和調整，但都是經歷了另類的學習和祝福。

2. 在上一封代禱信提及為啟言晚上有安寧的睡眠，現在他稍有改善而感謝神，多謝大家持續的記念。

3. 為護理愛心的配合照顧感恩。

4. 據專家醫療團隊的診治，啟言（MO）比預期進步。

請為我們代求：

1. 祈願神藉各方的醫療專家和護理繼續幫助啟言（MO）的運動神經和感知神經，最新的醫療方案能幫助有所進展。

2. 祈願啟言（MO）能靠主耶穌專注努力並安心配合治療和休息。在過去艱辛的一個月中，能在心態上調整，面對滿有盼望的明天。

3. 為香港政府所成立的「跨部門工作小組」能清楚找出是次事件的來龍去脈及真正的原因，並作出適當責任的處理和跟進。