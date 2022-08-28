炎明熹 上《獎門人》 被大波波嚇親狂飆高音  放低偶包扮豬叫超可愛

全新一輯《開心無敵獎門人》今晚播出第5集，是集嘉賓陣容鼎盛，分別是「聲夢傳奇隊」的森美、炎明熹Gigi、張馳豪Aska、黃奕斌Hugo、林智樂Felix、冼靖峰Archie、何晉樂Rock、孫漢霖（火雞）、蔡愷穎Lolita、潘靜文Sherman、文凱婷Aeren、林沚羿Venus及林君蓮（蓮姐），以及「J2ers隊」的C 君、陳國麟、施焯日、廖慧儀、胡敏芝、吳兆麟、倪嘉雯、黃紫恩、蔡景行、布樂文、伍韻婷、葉靖儀、陳欣茵、馮子亮，合共27位嘉賓，非常熱鬧，身為唱家班的「聲夢傳奇隊」大騷功架，以Acapella形式唱出《獎門人》主題曲，「J2ers隊」則大晒Rap 功順道宣傳J2，認真識把握時機！

全新一輯《開心無敵獎門人》今晚播出第5集。

今集嘉賓陣容鼎盛，分別是「聲夢傳奇隊」。

以及「J2ers隊」，合共27位嘉賓，非常熱鬧。

今晚首度重現的經典遊戲「開心無敵爆大波」笑料十足，打頭陣出場的Gigi 被大波波嚇到失魂，期間瘋狂飆高音兼唱歌，盡顯火星人 本色。事後緊張到爆汗的Gigi以衫袖抹去嘴上的汗，但由於動作相當滑稽，惹得森美爆笑問道：「你做乜聞胳肋底？！」同隊的Sherman 則挑戰要說出「初吻冇可能發生嘅地方」，Sherman 連環爆出「靈堂」、「樂小姐間房」等鬼馬答案。

今晚首度重現的經典遊戲「開心無敵爆大波」笑料十足，打頭陣出場的Gigi 被大波波嚇到失魂，

期間GiGi瘋狂飆高音兼唱歌，盡顯火星人本色。

事後緊張到爆汗的Gigi以衫袖抹去嘴上的汗，但由於動作相當滑稽，惹得森美爆笑問道：「你做乜聞胳肋底？！」

GiGi很可愛！

在「開心無敵估歌仔」中，「聲夢傳奇隊」再次展現音樂天分，連續估中4首歌，眼見「J2ers隊」食白果，獎門人好心給他們反擊：「最後一題答中，就當你哋贏！」結果胡敏芝成功估中答案「一個救全家」，其他J2ers即時將她拋起慶祝，氣氛熱鬧。

「開心無敵估歌仔」開正聲夢那一瓣。

胡敏芝一個救全家，被隊友拋起慶祝。

「開心無敵大電視」環節同樣搞笑，慘遭圍攻的C 君被指是「哈比人」和「粉腸」，陳欣茵不顧形象發出姣爆聲音扮「綠茶婊」，Gigi 就放下偶像包袱扮豬叫，可愛又落力！去到觀眾最愛的「開心無敵彈遮遮」環節，森美和C君組隊出戰，但兩人頻頻答錯問題硬食淋雨酷刑；向來鬼主意多多的森美竟「開外掛」拿出私家遮，最後被獎門人發現兼沒收，非常過癮。

「開心無敵大電視」環節同樣搞笑，慘遭圍攻的C 君被指是「哈比人」和「粉腸」。

陳欣茵扮姣聲演「綠茶婊」。

Gigi放下偶像包袱扮豬叫，可愛又落力！