多攝取鈣和鉀 助減腎石復發￼

腎石又稱腎結石，是常見的尿道結石疾患之一，好發於30至50歲的男女，只要患過一次，5年內復發機率可高達3成。近日，有美國著名醫院的研究指出日常膳食中多攝取鉀質及鈣質，可幫助預防腎結石復發的症狀。

腎臟有製造尿液的功能，當尿液濃度高，腎實質內的腎小管就會出現結晶小粒，並會從腎乳頭流出而積存在腎小盞、大盞及腎盂這些連接輸尿管的位置。如果尿液持續濃度高，久而久之這些積存的結晶小粒就會聚沙成石，形成腎石。

腎石體積小時多沒有症狀；但當較大時，有可能導致單側腰痛，再者一旦跌落輸尿管並「卡著」致不能排尿時順道送出體外，更會出現腎絞痛難耐、噁心、嘔吐、血尿，甚至可出現感染而發燒發冷等症狀。

流汗多而飲水少，長期攝取過量咖啡因或含大量草酸食物如朱古力、果仁等，及多鹽高鈉飲食習慣的人士、很容易生腎石。此外，孕婦的輸尿管受子宮壓着而蠕動較慢令尿流受阻，長期臥床又缺乏運動的病人及患腎小管漏出症患者，因流失鈣質而大量積在腎臟，這三種情況者均是腎石高危族。而副甲狀腺出問題者、高尿酸症患者、糖尿病患者及正接受化療人士，生腎石的風險也較高。

早期的腎石由於一般沒有明顯症狀，多在體檢時才發現，可暫接受醫學觀察。但當腎石大至直徑接近4至5毫米 ，雖仍可先嘗試多飲水排出，惟當感痛楚，白球指數高，甚至腎炎致影響功能，則須即送院救治。醫生會根據患者的腎石大小、數量、位置和種類，而決定採用「體外衝擊波碎石術」、「輸尿管鏡取石術」或者「經皮膚腎穿刺取石術」來移除腎石。

預防生腎石及腎石復發，日常必須攝取足夠的水分。每日8杯水只是一個基本指標，在夏天或因職業及運動習慣導致流汗多，更需多於8杯水的補充，建議參考自己的小便顏色，清澈或微黃代表水分足，愈深色則愈顯示水分不足，須即「補水」。 8月初美國Mayo Clinic就有一份關於預防腎石的研究，發現含有較多鈣質及鉀質的膳食可幫助預防腎石復發，尤其足夠鈣質（成年人每日攝取量1,200毫克）更可同時預防腎石初發，惟無須服食補充劑，建議只須平日三餐加入含豐富鈣和鉀質的蔬菜及水果，即可同時吸收營養素和水份。高鈣蔬菜有紫菜、莧菜、小棠菜及蕃薯葉；高鉀的蔬果則包括有香蕉、橙、杏桃、哈密瓜、薯仔、菇類、豌豆、青瓜及西葫蘆（又稱為意大利瓜）。不過本身有鉀高的人士宜先徵詢醫生意見。