惠康印花｜最新「笑印」活動換美國康寧鍋 必搶法國製限量雙耳鍋/ 三文治窩夫機

【 惠康印花 】惠康又有儲印花換廚具活動喇！惠康超級市場近日聯同美國品牌康寧鍋推出「笑印」活動，主打兩款鍋身於法國製造的雙耳鍋（3.25 及 2 公升）、章魚燒機、三文治窩夫機、圓碟套裝（10.5 吋及 7.5 吋）、圓碟兩件裝（8.5吋）及湯碗兩件裝等 7 款康寧鍋產品，由廚房小家電、鍋具至碗碟套裝都有。由即日起至 11 月 24 日期間，只要購物每滿 $60 即獲一個笑印，集齊指定數量的笑印或 yuu 會員積分，便能免費換領或加錢換購這系列的小家電及皇牌餐具。

廚房家電向來受歡迎，今次「笑印」活動當中的章魚燒機及三文治窩夫機更是康寧鍋的新推出 item， 一機在手即能輕輕鬆鬆製作早餐、下午茶或宵夜。另外限量推出的雙耳鍋也是一大亮點，以超耐用的 Pyroceram 材質打造而成，傳熱快的同時，也可均勻地加熱食物，而且耐高溫和抗污漬，適用於微波爐、焗爐、雪櫃及洗碗機，絕對是好用之選。

雙耳鍋

分別有 2 和 3.25 公升兩款不同容量的雙耳鍋，其經典的方形和圓形鍋身於法國製造，體積小但容量大，採用耐用的Pyroceram，而雙耳手柄加上透明玻璃蓋極為方便，烹飪後可原煲上枱。

章魚燒機

除了製作章魚燒，八個圓形模具更可炮製多款鹹或甜味的派對小食。一鍵開關操作簡單，而且設有過熱保護，其不粘塗層更易於使用和清潔。

三文治窩夫機

隨機附有兩組易於拆卸的模板，能製作三文治、窩夫餅及法式吐司等，更設有0至30分鐘計時器以及中或高溫兩個選擇，讓你隨心更改烹飪方式。

湯碗 及 圓碟套裝

三個不同組合的廚具套裝以無縫而且易於清潔的鋼化玻璃製造，不但不易碎裂，更適用於微波爐和洗碗機。所有餐具包1年保養。

換購詳情：

3.25 公升雙耳鍋（限量 3,000 件）

120,000 yuu會員積分免費換領，或以 30 個笑印加$400或3,000 yuu會員積分加$450 (標準價$680)

2 公升雙耳鍋（限量 20,000 件）

320 個笑印免費換領，或以 30 個笑印加 $300 或 3,000 yuu會員積分加 $350 (標準價 $580)

章魚燒機

60,000 yuu會員積分免費換領，或以 30 個笑印加 $180 或 3,000 yuu會員積分加 $230 (標準價 $400)

三文治窩夫機

30 個笑印加 $320 或 3,000 yuu會員積分加 $370 (標準價 $650)

10.5 吋及 7.5 吋圓碟套裝

180個笑印免費換領、30個笑印加$120或3,000 yuu會員積分加$170（標準價 $400）

8.5 吋圓碟兩件

30 個笑印加 $90 或 3,000 yuu會員積分加 $140（標準價 $380）

湯碗兩件

30 個笑印加 $80 或 3,000 yuu會員積分加 $130（標準價 $350）

網址：https://bit.ly/3CCgI2i