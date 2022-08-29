林家謙大爆開騷前兩周想取消  落淚剖白：大家鍾意我係僥倖

林家謙 一連7場紅館演唱會昨晚（28日）尾場，台下粉絲留低大叫encore不肯走。完騷前家謙 落淚剖白心情：「做呢個騷一啲都唔易，最大關口係自己 ，大家鍾意我其實係僥倖。我真係唔夠歌開演唱會，演唱會總監就同我講入紙先啦，佢話入咗紙都未必批，可能要兩、三年先批，點知佢一吓就批咗！咁我努力出碟，希望唱多啲自己嘅歌，其實我又唔夠能力去唱，坦白講開騷兩星期前仲諗緊想取消！」

林家謙一連7場紅館演唱會昨晚（28日）尾場。

他又說：「多謝Tyson，多謝阿樹（Serrini) ，佢哋每日都鼓勵我，有晚林夕打俾我，當時我練緊歌，為自己唱得唔好而沮喪中，唔知點解佢打嚟，講咗一啲好好嘅說話，令我有番力量再繼續做呢件事，所以好多謝夕爺！」之後他再多謝 Wyman：「我想多謝Wyman，因為呢個騷佢幫我寫咗一首好似演唱會嘅主題曲，但其實佢唔止係演唱會嘅主題曲，仲係覆蓋人生所有嘢，我哋所有人、所有嘅嘢，其實好多都冇得encore！」最後他感性說：「人生好多嘢冇得encore，完騷後可能有人會離開呢個城市，走咗之後希望仲記得呢個城市嘅一切，#我哋某年夏天再相聚！」全場報以熱烈掌聲！

完騷前家謙落淚剖白心情。

嘉賓方面有鄧小巧，她早前在外國公幹的她，趕返香港時相當辛苦：「可以話千辛萬苦，終於等到隔離3+4。我今日係黃碼人士 ，23號知道25號後黃碼都可入場館，咁我即刻買機票然後趕去機場，點知又攞唔到QR code上機，飛機飛走咗，跟住馬鞍到 ，我決定再試，用咗48小時喺機場等！」家謙感動說：「有你出現先至完美！」

鄧小巧早前在外國公幹，趕返香港時相當辛苦。

Tyson Yoshi和Serrini，一上台就想除掉家謙身上的衣服，Serrini 跟Tyson說：「頭先你講咗，記得要做呀！」Tyson立即衝前將家謙「公主抱」，超級爆笑。陳蕾自爆運氣差：「年頭張敬軒開騷我做嘉賓，點知即爆第五波而煞停，今次我做嘉賓又遇上打風改期！」家謙即搞笑說：「咁即係關陳蕾事啦！」另外嘉賓RubberBand出場時，全場觀眾揮動螢光棒，十分之High！之後家謙和RubberBand 合唱《小涼伴》及《阿波羅》。

Tyson Yoshi和Serrini，一上台就想除掉家謙身上的衣服，Serrini 跟Tyson說：「頭先你講咗，記得要做呀！」Tyson立即衝前將家謙「公主抱」！

家謙和RubberBand 合唱《小涼伴》及《阿波羅》。

還有陳蕾。