蘋果迷你倉「全港第一屆迷你倉收納大賽」得獎者贏走逾4萬蚊獎品 日本認證收納師指導收納秘訣
香港地少人多，面對狹窄的家居空間和排山倒海的雜物，真是不知從何入手。近幾年常常聽到「斷捨離」這三個字，更出現了一種職業叫「收納師」，可想而知，要有效執拾雜物是一件如此重要的事。早前知名迷你倉品牌 蘋果迷你倉 舉辦了「全港第一屆迷你倉收納大賽」，旨在令大眾學會正面地處理雜物，同時高效地收納和整理，再透過蘋果迷你倉的儲存力量，輕鬆打造舒適的家居環境。今次比賽中，成功晉身決賽的3隊隊伍除了獲得免費的專業收納訓練班外，更合共贏走逾4萬元豐富獎品，同時將收納知識和禮品帶走，收穫相當豐富。
「全港第一屆迷你倉收納大賽」決賽於7月31日在觀塘分店進行，當日合共分為兩關緊張刺激的限時賽。第1關比賽先由入圍者將指定物品於限時10分鐘內有技巧地將物品收進倉內，包括玩具和換季衣物，當中更有3款指定物品必須放進倉內。在比賽兩分鐘後，組員要為參加者抽取「蘋果機會卡」，當中包含「幸運卡」及「陷阱卡」。而第2關比賽，組員於限時3分鐘內毆出指定5件物品，共由日本收納檢定協會認證的收納師作評審，根據限時賽中參加者的收納技巧和收納完成度評分，絕對考驗他們的收納技巧和應變能力。