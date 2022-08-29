蘋果迷你倉「全港第一屆迷你倉收納大賽」得獎者贏走逾4萬蚊獎品 日本認證收納師指導收納秘訣

香港地少人多，面對狹窄的家居空間和排山倒海的雜物，真是不知從何入手。近幾年常常聽到「斷捨離」這三個字，更出現了一種職業叫「收納師」，可想而知，要有效執拾雜物是一件如此重要的事。早前知名迷你倉品牌 蘋果迷你倉 舉辦了「全港第一屆迷你倉收納大賽」，旨在令大眾學會正面地處理雜物，同時高效地收納和整理，再透過蘋果迷你倉的儲存力量，輕鬆打造舒適的家居環境。今次比賽中，成功晉身決賽的3隊隊伍除了獲得免費的專業收納訓練班外，更合共贏走逾4萬元豐富獎品，同時將收納知識和禮品帶走，收穫相當豐富。

成功入圍的3位參加者與一位朋友組成參賽隊伍，得到由蘋果迷你倉送出的收納訓練班。訓練班由為蘋果迷你倉員工提供專業收納訓練的日本收納檢定協會認證收納師Kaye Li親身指導，教授多項收納秘訣，當中包括正確收納順序、空間規劃法則、常見收納工具的推薦和運用。

日本收納檢定協會認證收納師Kaye Li。

「全港第一屆迷你倉收納大賽」決賽於7月31日在觀塘分店進行，當日合共分為兩關緊張刺激的限時賽。第1關比賽先由入圍者將指定物品於限時10分鐘內有技巧地將物品收進倉內，包括玩具和換季衣物，當中更有3款指定物品必須放進倉內。在比賽兩分鐘後，組員要為參加者抽取「蘋果機會卡」，當中包含「幸運卡」及「陷阱卡」。而第2關比賽，組員於限時3分鐘內毆出指定5件物品，共由日本收納檢定協會認證的收納師作評審，根據限時賽中參加者的收納技巧和收納完成度評分，絕對考驗他們的收納技巧和應變能力。

參賽者要在限定時間將指定物品放入迷你倉。

比賽考驗參賽者的收納技巧和應變能力。

（圖右）蘋果迷你倉總經理王苡人小姐為「全港第一屆迷你倉收納大賽」冠軍隊伍頒發價值超過2萬港元獎品。（圖左及中）勝出者Jolin及Thomas贏得Dyson 二合一甲醛空氣清新機 TP09和免租一年12呎迷你倉（價值約$20,000）。兩位表示：：「蘋果迷你倉令我明白只要用啱收納工具，有效地將不同物品進行納，一個迷你倉都可以放到好多嘢，超乎我想像！將收納技巧套用喺自己屋企，比起贏到獎品有更大成功感同滿足感！」

亞軍得獎者贏走Whirlpool DS202HE 20L Puri-Pro 抽濕淨化機和免租半年12呎迷你倉（價值約$12,000）。

季軍得獎者贏得Apple HomePod mini和免租半年12呎迷你倉（價值約$8,000）。