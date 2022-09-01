非何傑氏淋巴瘤新治療方案￼

血癌是一個眾所周知的癌症，而淋巴瘤是血癌的其中一種。當中淋巴瘤主要可分為兩種：何傑金氏淋巴瘤和非何傑金氏淋巴瘤。非何傑金氏淋巴瘤為十大常見癌症之一，也是本港致命癌症第八位，在2019年403人死於非何傑金氏淋巴瘤。

在非何傑金氏淋巴瘤中，約八成人最常患上B細胞淋巴瘤。當中，瀰漫性大B細胞淋巴瘤（diffuse large B cell lymphoma, DLBCL）生長速度較快，是最常見的淋巴瘤，約四成的非何傑金氏淋巴瘤屬瀰漫性大B細胞淋巴瘤。其次是濾泡性淋巴瘤（follicular lymphoma），是最常見的慢性非何傑金氏B細胞淋巴瘤，生長速度較慢，約兩成的非何傑金氏淋巴瘤屬濾泡性淋巴瘤。

淋巴系統是由頸部、腋窩、腹股溝、胸部和腹部的淋巴管道、淋巴結和淋巴器官組成，去除體內多餘的體液並產生免疫細胞。淋巴瘤患者常見的症狀包括在頸、腋窩或腹股溝內有不痛的淋巴結腫脹、晚間大量流汗、發燒、消瘦、咳嗽、呼吸困難或胸痛和腹部疼痛、腫脹、或有飽脹的感覺。

說回香港最當見的淋巴瘤-瀰漫性大B細胞淋巴瘤DLBCL病徵並不明顯，如頸、腋窩或腹股溝內有不痛的淋巴結腫脹、大量夜汗、持續低燒、消瘦等，可是病情可在幾個月內迅速惡化。約一成DLBCL患者屬難治性，即對一線治療反應欠佳。另外，約三至四成 DLBCL患者接受一線治療後會出現復發，部分患者最終變成難治，後者其整體存活期約半年。

最近香港對於治療非何傑金氏淋巴瘤有新突破，對於復發/難治性DLBCL患者可選擇造血幹細胞移植，如不適合造血幹細胞移植者，可進行二線治療。現在香港獲批針對復發／難治性DLBCL患者使用不同生物標記的二線或三線治療方案 ─「抗CD79b雙標靶治療組合」或「CAR-T細胞」治療，已獲美國FDA、歐盟EMA認可，並且在多個國家使用，臨床醫學上這兩個療程效果理想，為病人提供更多選擇。