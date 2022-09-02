懂得吃水果 就可防衰老￼

夏天是五彩繽紛的水果上市的季節，在西方營養學上，水果都含有維他命C和膳食纖維，對身體健康十分重要。營養學其實也是現代中醫學的其中一部分，筆者更認為，適當食用水果，可以養顏防衰老。你們是否知道應吃哪幾種呢？我告訴你們，就是椰子、葡萄、菠蘿。

椰子—椰子果實越成熟，所含的脂肪和蛋白質也越多。椰肉芳香滑脆，柔若奶油。椰子油含有大量天然的中鏈脂肪酸，脂肪酸是抗氧化的優質食用油，多食椰子油可以保護我們身體不受自由基的破壞，因而不容易衰老退化。

葡萄—食葡萄有很多好處，而最好是吃黑葡萄。葡萄本身含有豐富的維生素E，所以有養顏防衰老的作用，大家不妨多食。但吃葡萄應連皮連核一起吃，效果最好。

菠蘿—台灣的金鑽鳳梨，去年因進口國內問題而大舉銷港，價格也由過往的六七十元大幅降至較合理的三十多元。金鑽鳳梨就是鳳梨，鳳梨就是菠蘿，只是不同名稱而已。可能大家不知道，菠蘿有一種特別的好處，就是食菠蘿可以消除身體的緊張感，令人身心輕鬆愉快，避免緊張焦慮和抑鬱情緒，有助從內至外防衰老。金鑽鳳梨口感比一般東南亞菠蘿更好，吃起來更輕鬆愉快，但當然菠蘿始終濕熱，所以建議每月吃一次就好。

以上幾種水果，若定期適量進食，比一般水果有更好的防衰老功效呢！