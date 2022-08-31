【尖沙咀】AK再做老闆開拉麵店 主打京都風濃厚湯底＋必試葡式檸檬蜆貝拉麵
MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）繼去年年底跟隊友Jer（柳應廷）、ERROR隊長肥仔（梁業）於尖沙咀開設日式串燒點影之鳥後， AK 即將再度做老闆，今次聯同哥哥及一眾好友開日式拉麵店「日暮家‧麵匠」，同樣選址尖沙咀，向來熱愛日本文化的AK終於一圓兒時夢想。
日暮家‧麵匠除了主打京都風濃厚豚骨湯及雞白湯拉麵，湯底以長時間熬煮，口感稠身。麵底由日本直送到店，口感彈牙，有不錯的掛湯力。常見的傳統日式叉燒將會改成低溫慢煮叉燒，質感較鬆軟嫩滑，每款拉麵每日限量60碗，相信屆時一眾生粉又要預早排隊支持。
除拉麵店，餐廳亦提供不同的小食和炒飯，當中必試招牌和風豚雞叉燒迷你炒飯。
喜愛小動物的AK為鼓勵更多有心人關注及支持救助流浪動物，特意聯同志永儍瓜儍狗特工隊基地及沙律貓狗之家，舉行名為「日暮家‧麵匠與浪浪同行」為期兩星期的捐款活動。食客於活動期間捐款至上述機構，並於惠顧「日暮家‧麵匠」時出示捐款紀錄，即可免費獲贈自選日本特色無酒精飲品。
日暮家‧麵匠
正式開幕日期及時間：待定
營業時間：1200-1600及1800-2200
地址：尖沙咀宜昌街4號漢光大廈地下D舖
電話：2715 2382
備註：營業初期只接受現金支付