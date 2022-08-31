【尖沙咀】AK再做老闆開拉麵店 主打京都風濃厚湯底＋必試葡式檸檬蜆貝拉麵

MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）繼去年年底跟隊友Jer（柳應廷）、ERROR隊長肥仔（梁業）於尖沙咀開設日式串燒點影之鳥後， AK 即將再度做老闆，今次聯同哥哥及一眾好友開日式拉麵店「日暮家‧麵匠」，同樣選址尖沙咀，向來熱愛日本文化的AK終於一圓兒時夢想。

入口位置掛有水彩風手繪畫，描繪出AK和哥哥兄弟之情，AK家中貓貓主子們亦成為店舖主角。

由飲品包裝至拉麵碗均充滿著貓主子的身影

日暮家‧麵匠除了主打京都風濃厚豚骨湯及雞白湯拉麵，湯底以長時間熬煮，口感稠身。麵底由日本直送到店，口感彈牙，有不錯的掛湯力。常見的傳統日式叉燒將會改成低溫慢煮叉燒，質感較鬆軟嫩滑，每款拉麵每日限量60碗，相信屆時一眾生粉又要預早排隊支持。

日暮拉麵（$98）：濃厚醬油豚骨湯拉麵配慢煮豚肉叉燒，湯底經超過5小時熬煮，口感稠身。

日和拉麵（$98）：濃厚醬油雞白湯拉麵配慢煮雞肉叉燒，慢出而成的雞白湯，富有豐富的骨膠原。慢煮雞肉叉燒採用九州名物華味鳥，肉質嫩滑。

赤雲拉麵（$108）：櫻花蝦味噌湯拉麵配慢煮豚肉叉燒，湯底結合豚骨及鮮蝦精華熬成，味帶微辛，加入日本味噌將蝦味昇華。拉麵中亦加入雲吞，將日本流行食法帶來香港。

琥珀拉麵（$113）：黑松露蜆貝醬油湯拉麵配慢煮豚肉‧雞肉叉燒，以新鮮蜆貝熬湯，食前將黑松露醬混入湯底，湯底會更濃郁。

AK推介季節限定葡式檸檬蜆貝拉麵（$158）：以檸檬作主調，用上葡萄牙青酒（Vinho Verde）入饌，湯底滲出淡淡的酒香。此拉麵每日限量30碗，售完即止。

除拉麵店，餐廳亦提供不同的小食和炒飯，當中必試招牌和風豚雞叉燒迷你炒飯。

和風豚雞叉燒迷你炒飯（$58）：飯粒被蛋汁包裹炒至金黃色，再加上粒粒角切豚雞叉燒，店家建議將炒飯加入拉麵湯底一同食用，讓湯汁精華滲入飯粒中。

柑橘果凍唐揚炸雞（$78）：不配以傳統他他醬，改成蘸以酸甜清爽的柑橘果凍，中和炸雞油膩感。

天婦羅無骨雞翼（$68）：原隻雞翼拆骨後，以婦羅製法將外皮脆炸，一共有芝士、明太子醬、沙律醬及蒜香選擇。

日暮家黑豆茶（$42/500ml）：採用北海道黑豆及8種材料，無咖啡因和零卡路里。包裝立體掛牌以AK愛貓「芝麻」卡通版作生招牌。

特色日本直送飲品$38

喜愛小動物的AK為鼓勵更多有心人關注及支持救助流浪動物，特意聯同志永儍瓜儍狗特工隊基地及沙律貓狗之家，舉行名為「日暮家‧麵匠與浪浪同行」為期兩星期的捐款活動。食客於活動期間捐款至上述機構，並於惠顧「日暮家‧麵匠」時出示捐款紀錄，即可免費獲贈自選日本特色無酒精飲品。

日暮家‧麵匠

正式開幕日期及時間：待定

營業時間：1200-1600及1800-2200

地址：尖沙咀宜昌街4號漢光大廈地下D舖

電話：2715 2382

備註：營業初期只接受現金支付