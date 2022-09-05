腸癌康復期  四方向護理￼

腸癌治療後的康復期護理十分重要，可分為以下4大重點：

1.飲食

手術前的日常飲食大部分在腸癌康復期間都可食用，均衡飲食最重要。此外要注意兩大營養的吸收：碳水化合物及蛋白質，碳水化合物可來自粥粉麵飯等，而蛋白質的來源可以是瘦肉、蛋白、豆類製品等。

至於是否需要多吃可幫助排便的纖維，就因人而異，有些病人排便比手術前困難，有些則投訴有持續的肚瀉，所以需要看個別情況才決定應該多吃幫助排便的食物，還是相反地要避免這類飲食。康復期間肚瀉的主要原因，是切除了一截大腸，大腸變短了，但根據經驗，大腸會逐漸適應新的長度，調節蠕動的速度，肚瀉情況可逐步改善。

2.運動

運動有幾大好處，包括讓病人保持肌肉的強度，不會萎縮；增強心肺功能、保護心血管；而做運動後也較容易感覺肚餓，有胃口進食和吸收營養。當然，所選擇的運動和運動量，應視乎病人本身的體能決定，一般不宜劇烈，散步、耍太極之類會較適合。

3.覆診

一般來說，腸癌病人完成治療後，我會建議每3個月覆診一次。覆診時最重要的一件事就是替病人檢查癌胚抗原指數（CEA）。若經過一兩年後CEA都沒有上升跡象，復發風險相對較低，可改為相隔較久才覆診，例如每半年一次。

4.康復期間注意警號

康復期間必須留意自己有沒有突然出現絞肚痛、肚裡像有東西頂著、胃口下降等，若有的話就不要等下一次覆診，應盡快諮詢醫生。