散劑見效快 服後不宜多飲水￼

在坊間的藥店，很多市民都會購買藥粉（散劑）自行服用，但究竟散劑有沒有分種類？而規格方面又分了多少個？以下就為各讀者解說。

首先，散劑是指原料藥物或與適宜的輔料經粉碎、均勻混合製成的乾燥粉末狀製劑，可分為口服散劑和局部用散劑。口服散劑一般溶於或分散於水、稀釋液或者其他液體中服用，也可直接用水送服 ; 局部用散劑可供皮膚、口腔、咽喉、腔道等處應用。按《中國藥典》粉末分等下，可分為最粗粉、粗粉、中粉、細粉、最細粉、極細粉6種規格，可按需要而選用，一般情況下內服散劑會選用細粉，而外用散劑及兒科散劑會選用最細粉，眼用散劑則使用極細粉為主。 散劑工藝流程為：粉碎→過篩→混合→分劑量→品質檢查→包裝。

其次，市民會喜歡購買一大瓶散劑慢慢服用，其實這是不理想的，因為當瓶蓋開了又蓋上多次時，會受到空氣中的微生物污染，本人曾試過委託化驗所作微生物檢測比較時，發現開瓶後的散劑微生物含量檢測結果可以是以倍數上升！所以，如需要使用內服散劑時，本人會建議消費者選購有獨立包裝的單劑量散劑為宜。

最後值得一提的是，服用散劑時不宜過急，單次服用的劑量應以適量為主，且服藥後不宜飲過多水，以免藥物過度稀釋導致影響藥效。

中藥小百科

【劑型】散劑

【優點】比表面積較大、易分散、製備簡單、奏效較快；對瘡面有一定的機械性保護作用；口腔科、耳鼻喉科、傷科和外科應用散劑較多，也適於小兒給藥。

【缺點】容易吸濕、結塊，甚至變色、分解，從而影響療效及服用，而且劑量較大，易吸潮變質；刺激性、腐蝕性強的藥物以及含揮發性成分較多的處方一般不宜製成散劑。

【使用注意】內服散劑應溫水送服，服用後半小時內不可進食，服用劑量過大時應分次服用以免引起嗆咳。

【散劑舉例】珍珠末、蜆殼胃散

作者：國際中藥及食品發展聯會成員 D. Tsang