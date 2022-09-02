佘詩曼再演「三好」延續《宮心計》熱

早前深夜重播《宮心計》，再度掀起煲劇熱潮，阿佘佘詩曼飾演「劉三好」被網民大讚演技出眾，除了吸引一眾電視迷捧場，阿佘更獲廣告商青睞，邀請她擔任保健產品代言人，果然厲害。

阿佘近日獲廣告商青睞，邀請她擔任保健產品代言人。

「雙妹嘜」合作感覺特別



《宮心計》在2009年播映時叫好叫座，大結局更創下50點的高收視紀錄；時隔13年，早前無綫深夜時段重播《宮心計》再掀煲劇潮，網上討論度極高，很多人都懷念阿佘經典角色；當中「三好」這個說好話、做好事、存好心的大好人深得觀眾歡心。今次保健產品老闆及創作團隊，欲展示產品三種最好的元素，所以屬意找來阿佘「三好」親身演繹，而《宮心計》幕後主帥梅小青更有份促成今次合作，令「三好」再現。

今次創作團隊欲展示產品三種最好的元素，所以找來阿佘「三好」親身演繹，而《宮心計》幕後主帥梅小青（右）更有份促成今次合作，而製作方面由梅小惠（左）團隊負責。

廣告拍攝當日，阿佘狀態十足，紅光滿面，跟前來探班的小青姐開心聚舊，並說：「因為品牌老闆是小青姐好朋友，所以就促成今次廣告，好多謝小青姐，而今次製作方面由（梅）小惠團隊負責，我哋係識咗好耐嘅朋友，不過以咁樣合作形式就係第一次，所以呢個廣告都幾特別，同雙妹嘜合作。」

阿佘說：「因為品牌老闆是小青姐好朋友，今次製作方面由梅小惠團隊負責，所以呢個廣告都幾特別，同雙妹嘜合作。」

阿佘身形廿年如一



阿佘出名保養得好，皮膚白滑有光澤，身形更是廿年如一，蛇腰更讓人趨之若鶩，她大方分享心得：「這兩三年疫情關係，都比之前注重健康，每天盡可能做30分鐘簡單拉筋瑜伽動作，多年來都係少食多餐，我覺得食保健產品都係好重要，因為始終有些supplement是平日飲食吸收唔到，所以我都會keep住食呢個牌子，多方面配合，狀態先可以keep 到。」

阿佘出名保養得好，皮膚白滑有光澤，身形更是廿年如一，蛇腰更讓人趨之若鶩。

今次肩負製作總監的小惠，在完成拍攝後大讚阿佘專業。「大家都見到，阿佘大部分嘅shot都係一take過順利完成，表情對白都掌握得好精準，佢仲會畀不同嘅角度我哋拍攝，難怪佢可以咁成功演繹不同角色。」