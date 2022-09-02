同粉絲玩「2選1」 住一晚曱甴房有一億 / 打女友一巴有一億  洪卓立竟然咁樣揀

洪卓立 和膠戰女神劉沛蘅（Hillary）自從公開戀情後，不時在IG貼相放閃，近日還首次以情侶檔拍廣告，公然打情罵俏，互餵對方，甜到漏！日前Hillary在IG和粉絲玩「你問我答」，大爆她和立立打台灣牌認識，當粉絲讚Hillary和立立很Sweet，Hillary還晒兩人合照寫道：「Good Taste！」

洪卓立和膠戰女神Hillary自從公開戀情後，不時在IG貼相放閃。

近日兩人還首次以情侶檔拍廣告，互餵對方，甜到漏！

日前Hillary在IG和粉絲玩「你問我答」，大爆她和立立打台灣牌認識。

當粉絲讚Hillary和立立很Sweet，Hillary還晒兩人合照寫道：「Good Taste！」

昨日輪到立立和粉絲玩「2選1」，有粉絲問：「媽媽同女朋友同時跌落水揀一個。」立立便說：「ER…其實我永遠都答唔到呢條問題，因為我由細到大都學唔識游水，又驚水，連風水師傅都話我忌水，如果我跳埋落去，邊個救我？我會搵救生衣、水泡、樹枝、長竹、長繩、長髮公主嘅頭髮，掉晒落去俾佢哋自己救自己！」

昨日立立和粉絲玩「2選1」，有粉絲問：「媽媽同女朋友同時跌落水揀一個。」立立要媽咪和女友自己救自己！

有粉絲開出奇情選擇題：「 住一晚成間房都係曱甴有一億 / 打你女朋友一巴有一億。」要立立二揀一，怎料立立竟然揀打女友，他爆笑說：「一晚一億同一秒一億嘅分別喎，我會揀先同佢溝通，打佢一巴俾八千萬佢，先打五次，如果五次OK，再繼續，直到佢或者我忍唔到為止，俾錢嘅你大鑊喇！」立立當然是說笑，不過如果是真的，不知Hillary會否同意！

有粉絲開出奇情選擇題：「 住一晚成間房都係曱甴有一億 / 打你女朋友一巴有一億。」怎料立立竟然揀打女友。