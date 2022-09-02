Pair Pair Full x 姜麗文推不對稱襪子禮盒 又一城LOG-ON設逾百款禮「襪」供選購

每次一到大時大節，大家總會四處搜羅送禮禮物，而作為禮物聖地的LOG-ON，除了引入不同國家和品牌推出的潮物之外，近日就與香港品牌Pair Pair Full和藝人姜麗文（Lesley）首度合作，以近年熱門話題「Love Languages」為創作靈感，推出聯乘系列「Let’s Talk Love」長襪禮盒，裡面的5款不對稱襪子分別表達和感受愛的不同方式，包括「Action(行動)、Quality Time(寶貴時刻)、Touch(身體接觸)、Words Of Affirmation(肯定言語)、Gifts(真摯禮物)」。禮盒以書本形狀為設計藍本，更由Lesley親自設計。由即日起至9月25日，於又一城分店設立期間限定的「LOG-ON x Pair Pair Full Pop-Up Store」，大家可以親自挑選禮物外，亦可於場內打卡。（查詢：www.facebook.com/logonhk）

Pair Pair Full期間限定店登陸又一城LOG-ON

店內有超過100款大人及小朋友襪子供大家選購

「LOG-ON x Pair Pair Full – Let’s Talk Love」Pop-up Store

日期：即日起至9月25日

時間：1100-2200

地址：九龍塘又一城UG層01號舖

備註：是次聯乘禮盒數量有限，先買先得，售完即止