妊娠不適 中藥和胃止嘔￼

妊娠不適是孕婦常見的事，尤其作嘔作悶。準媽媽首先要處之泰然，開開心心地接受妊娠期出現的第一個考驗。一般在懷孕三個月後，這些現象便會慢慢消失，食欲自然回復正常。但有小部分孕婦的反應會比較嚴重，懷孕至三個月後惡心嘔吐仍頻繁，或出現食入即吐，完全不能進食的情況，情況持續就會影響胎兒的正常生長和危及孕婦的健康與生命。這種現象稱為「妊娠惡阻」，即「有娠而阻其食也」。

中醫認為，「妊娠惡阻」是孕後經血不瀉，血聚養胎，胎宮內實而令氣沖上逆犯胃，胃失和降所致。在治療上，一般是調理脾胃，減輕嘔吐，幫助食欲，並保持孕婦的正常營養為主。不過，在中醫的辨證來說，孕婦嘔吐也分許多種，包括脾胃虛弱、胃陰不足、肝熱犯胃、痰濕化熱等。

例如，胃陰不足的，可用「土金雙倍湯」健脾益胃、降氣安胎；或用「安胎涼膈飲」養陰清胃。脾胃虛弱的，則可用黨參（或人參）、生薑等益氣養胃。痰濕化熱引致嘔吐不止的孕婦，可能適合用法半夏、生薑，加青竹茹等清熱化痰、和胃止嘔。

以上中藥的使用，除了要看孕婦的證型，也要看個人體質，因此，雖然大多是一些溫和的藥物，孕婦也應盡可能不要自行使用，更不應自行長期服食。孕婦如要使用中藥，請先諮詢註冊中醫師。