地膽帶路遊元朗 錦田、八鄉 最愛香港製造小店＋人氣大排檔＋河邊睇到UFO？

有人喜歡住在繁華鬧市，衣食住行都方便就腳；有人則特意從市區搬到鄉郊，享受被大自然包圍的慢活生活。今次我們跟着這位八鄉地膽行逛八鄉、錦田一帶好吃好玩的地方，發掘石屎森林以外的另一種香港生活。

以前住在港島區的阿聖從事攝影工作超過 10 年，做過雜誌社又開過自己的工作室，後來因工作忙碌太辛苦，2018 年毅然決定結束工作室，搬至元朗八鄉，並專注鑽研自己心愛的木工，同年更在這裏創立了自己的木工品牌—自在貓。「我由做攝影開始一直住在市區，太壓迫了，真的想換個環境。尤其是疫情這幾年，更覺得住在八鄉很幸福，因為你踏出家門已經看到星星，又有很多動物，每日很多雀鳥飛來偷吃貓糧，又有貓來到我家屋頂生貓寶寶。每年 4 月都見到螢火蟲，好像去了外國， 好正！」就這樣，他每日在屋前的工場造木、逗貓，閒時還可以在附近的山野水塘散步漫遊，一住便愛上這種八鄉生活。

阿聖在 2018 年開設自家木工品牌「自在貓」，一手一腳在屋前的小小工場製作實木家具。

「自在貓」的出品均以阿聖家中的兩隻貓命名，深木色的叫阿美，淺木色的叫阿健，全部都精緻好看，充滿溫度。（IG@chichoimao）

第一站：「街坊食堂」路邊大排檔

地膽帶路遊八鄉、錦田，第一站先停在阿聖經常吃早飯的路邊大排檔。店主 Gigi 以前在元朗開設茶餐廳，遷至錦田後繼續主打碟頭飯、粉麵、多士三文治等。醉雞麵是必食，可惜我們正午前來已經售罄，唯有轉投另一店內名物—胡椒豬雜麵。喜歡胡椒湯底清徹帶辛香味，飲起來很開胃，豬雜更是腍滑入味。Gigi 還推介邪惡雞翼，笑言這是店員最討厭的菜式，製作麻煩但好吃，試過確是蒜味香濃，香脆超惹味！這裏的食物有質素，加上價錢親民，慢慢成為了區內的街坊食堂。說起錦田的吸引之處，Gigi 話這裏還找到以前的香港味道，「就算去街市忘記帶銀包也不打緊，你過去跟街坊借 500 元買菜，待回還給他便可。會相信大家，你在外面找不到這樣東西，我們說的是人情味。」

路邊大排檔

地址：元朗錦田公路街市及熟食中心 2 號舖

電話：9273 1032

營業時間：星期一至三、星期五至日 5:30am-3pm (星期四休息）

路邊大排檔是區內的街坊食堂。

醉雞麵 $47 胡椒豬雜麵 $37

第二站：主打香港製造小店 迴響

沿錦田公路走，就是阿聖早前開設作品展的社區空間—迴響。小店樓高三層，下層主打各種香港製造的文創產品，由手工啤酒至生活雜貨都有，有些街坊還會將自家製的麵包烘焙、精油和護膚品都放在這裏寄賣。像本地護膚品牌 Natural Life At Heart，主理人 May 姐就住在附近，深明區內人所需，於是研製出夏天必備的防蚊液及冰凍噴霧，相當貼心。閣樓和天台則不定期舉辦工作坊和展覽，最有趣是天台竟然發現一個蜂箱，原來店主還與 Beetales 合作幫忙打理其中一個城市養蜂點，店內買到的手工蜂蜜梘、潤唇膏就是用不同養蜂點收集到的蜂蜜製作而成。店主開店，就是希望召喚城市人回到鄉間，在這裏發掘更多值得探索的地方，「迴響這個中文字可以拆成回鄉之音，這四個字其實就是我們想傳達的信息。」可惜迴響租約期滿，這個周末的回鄉市集過後便結束營業了。

迴響

地址：元朗八鄉錦田公路 4A 號

營業時間：12pm-7pm（星期二休息，營業至 9 月 4 日）

網址：https://bit.ly/3ehJKKK

迴響樓高三層，下層主打文創產品，閣樓和天台則不定期舉辦工作坊和展覽。

Beetales蜂蜜梘 $50-120 迴響的天台是 Beetales 其中一個城市養蜂點。

第三站：紅磚屋心思選物店 鯨落

紅磚屋可說是錦田的必去景點，如果你喜歡木製品，阿聖推薦去這間鯨落，主打世界各地的精品飾物，全部都是店主的心頭好，例如德國製的黑白貓掛鐘、屋久杉蘋果、眠貓香爐，還有很多貓貓造型的精品，貓奴必定看得樂此不疲，唔願離開。值得一提，店外就是義賣區，可以找不同款式的手繪動物名信片、扭蛋和雜貨，最受歡迎的扭卡機入面全是店主繪畫的領養貓狗可愛插畫卡，收入全數捐給獨立的貓狗義工，讓大家買到心頭好同時又能幫助貓狗，一舉兩得。

鯨落

地址：元朗錦田錦上路祠堂村錦上路紅磚屋 8 號鋪

營業時間：星期六及日 10am-6pm

網址：https://bit.ly/3B55NNA

喜歡木製品的，阿聖推薦去紅磚屋這間鯨落選物店。

屋久杉蘋果 $550-600 扭卡機內全是店主繪畫的領養貓狗可愛插畫卡。

第四站：錦泰路河邊散步

最後一站來到錦泰路的河邊，阿聖閒時也會踏單車前來欣賞這裏的山野風光，抬頭就是壯麗的雞公嶺，沿河風景也很美。「住在這裏真是 5 分鐘就見到山山水水，旁邊有幾個水塘，閒時無事可以沿山路前往河背水塘，有時間可以去千島湖⋯⋯通常大家不能出國便前來這些地方本地遊，但我自己下班就走過去玩，覺得好正。」有一次，阿聖與太太晚上前來錦泰路河邊散步，竟發生了一件奇怪事：他們在橋上疑似見到兩隻 UFO。「跟平時見到星星沒分別，但它們在打轉，我說：『那麼誇張』，然後其中一顆轉着轉着就飄走了。還有一粒停在原點，又變回正常的星星。」黃昏時分，阿聖還見過有人在另一處河邊放羊，試問這些場景又怎會在市區見到呢？如果你遊走在城市不同的角落，就會發現香港除了高樓大廈之外，其實還可以找到一片喘息空間。