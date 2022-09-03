張天賦 x 洪嘉豪演唱會  MC多謝KAHO：呢段路有人陪差好遠

MC(張天賦)和KAHO(洪嘉豪)一連三場《FRENEMY》演唱會，昨晚在九展STAR HALL舉行頭場， 兩人今次作出新嘗試，有多part勁歌熱舞，又互相交換歌曲來唱，令歌迷耳目一新。一開場兩人就跳唱《觸電》和《二損一》，令觀眾HIGH到飛起，跳唱完畢，兩人都喘著氣跟觀眾笑道：「嘩，收貨啦？呢個開場！係咪值回票價先？」觀眾歡呼不斷 。

MC和KAHO一連三場《FRENEMY》演唱會，昨晚在九展STAR HALL舉行頭場。

歌迷為兩人預備的應緩物件，塞滿STAR HALL場外。

Star Hall變了打卡遊樂場。

Star Hall變了打卡遊樂場。

接著MC笑着說：「啱啱唱完兩隻歌，依家二選一！睇吓邊個獨唱先！我哋用『殘酷骰仔』決定邊個唱先！經過噚晚採排發現，跳完兩隻舞再即唱Solo，其實好辛苦。」最後KAHO擇骰擇中自己，MC開心到幾乎彈上天。KAHO獨唱《主角光環》、《24/7戀人》、《半天空檔》後，接著到MC Solo，一口氣唱《Good Time》、《時侯不早》、《老派約會之必要》。兩人分別帶來新歌送給歌迷，MC唱《乾》，KAHO唱《還原淚》，兩人又合唱陳奕迅《最佳捐友》，MC叫歌迷珍惜友情親情，不要失去先後悔。

兩人今次作出新嘗試，有多part勁歌熱舞。

MC Solo一口氣唱《Good Time》、《時侯不早》、《老派約會之必要》。

KAHO獨唱《主角光環》、《24/7戀人》、《半天空檔》。

兩人再一輪勁歌熱舞後，MC笑指最衰排舞時沒有拍下making of ：「最初排舞，佢（KAHO）不停投訴……..」KAHO說: 「係喎，人生黑面黑到爆….」MC回答 : 「係呀，差啲我就發脾氣添….哈哈！」KAHO指:「其實我哋真係好俾心機，呢次唔係叫『郁』，真係叫跳！」MC說 : 「所以大家應該睇到我哋付出咗好多第一次。」台下觀眾掌聲雷動。MC指自己為演唱會減肥最少4kg，現場觀眾大叫他：「除衫！」搞到MC尷尬傻笑耍手說：「未得啦，未到呢個位，哈哈！」

MC說 : 「大家應該睇到我哋付出咗好多第一次。」

最後KAHO感性說，這個騷一定要多謝的人是MC：「今次呢個騷好密集成日見，好多時好inspire我，push我去跳舞先有今日成績，衷心多謝你！」MC亦說:「多謝你呢段時間陪我啦，呢段路上有人陪差好遠。剛就開場前，好彩有你喺後台有傾有講，我先冇咁緊張！」

最後KAHO感性說，這個騷一定要多謝的人是MC。