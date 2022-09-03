花18年首上紅館  周國賢落淚：幻想呢個舞台好多年

周國賢 （Endy）一連三場紅館演唱會《周國賢 Endy Chow jaugwokyin THE END 演唱會2022》昨晚頭場，演唱會開場出現多個Endy ，像真道極高，觀眾一開始已經high站立，全場開着手機燈伴唱，Endy唱《赤城千葉》時着和服look出現，全場起哄。

周國賢一連三場紅館演唱會昨晚頭場。

其間Endy猛說不好意思，眼有淚光，感慨十八年先上到紅館：「唔好意思，隔咗咁多年，對唔住。點解我要搞咗18年先上到紅館？我都唔知，我知就可能一早上到嚟。」現場觀眾為Endy打氣，他哽咽落淚說：「我幻想咗呢個舞台好多年，原因係咁嘅，上到嚟真係會空白。」又說：「18年入面有好多唔同團隊，有啲已經失散咗喺道路上、有啲朋友已喺彼岸先見到，我想同每一個成長路上嘅人講，縱使短時間入面冇辦法再見，我都好感恩，我長大喇！」

周國賢哽咽落淚說：「我幻想咗呢個舞台好多年！」

之後Endy講起以前讀art 時別人用畫筆，他因支筆爛了改用手被同學投訴，幸好他遇到良師覺得效果好，反而叫全班同學一起嘗試，令他明白大家應互相尊重。昨晚他請請來ToNick任嘉賓合唱《時空》，臨走Endy忍不住和恆仔咀嘴，答謝支持，令恆仔嚇一嚇，相當搞笑！

周國賢又說：「 18年入面有好多唔同團隊，有啲已經失散咗喺道路上、有啲朋友已喺彼岸先見到。」

Endy encore時提到近日有位共事7年的司機離世，他哭着說：「佢對我好好，好似我家姐一樣，我同呢個地方一而再咁擦身而過，早幾個月之前佢仲話終於可以車我上紅館，你做到喇，我哋會再見，this is not the end！」接着唱《身後身》及《塵世美》完場。

他請來ToNick任嘉賓合唱《時空》，臨走Endy忍不住和恆仔咀嘴，答謝支持！

Endy encore時提到近日有位共事7年的司機離世。