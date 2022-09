花18年首上紅館  周國賢落淚：幻想呢個舞台好多年

周國賢 (Endy)一連三場紅館演唱會《周國賢 Endy Chow jaugwokyin THE END 演唱會2022》昨晚頭場,演唱會開場出現多個Endy ,像真道極高,觀眾一開始已經high站立,全場開着手機燈伴唱,Endy唱《赤城千葉》時着和服look出現,全場起哄。

周國賢一連三場紅館演唱會昨晚頭場。

其間Endy猛說不好意思,眼有淚光,感慨十八年先上到紅館:「唔好意思,隔咗咁多年,對唔住。點解我要搞咗18年先上到紅館?我都唔知,我知就可能一早上到嚟。」現場觀眾為Endy打氣,他哽咽落淚說:「我幻想咗呢個舞台好多年,原因係咁嘅,上到嚟真係會空白。」又說:「18年入面有好多唔同團隊,有啲已經失散咗喺道路上、有啲朋友已喺彼岸先見到,我想同每一個成長路上嘅人講,縱使短時間入面冇辦法再見,我都好感恩,我長大喇!」

周國賢哽咽落淚說:「我幻想咗呢個舞台好多年!」

之後Endy講起以前讀art 時別人用畫筆,他因支筆爛了改用手被同學投訴,幸好他遇到良師覺得效果好,反而叫全班同學一起嘗試,令他明白大家應互相尊重。昨晚他請請來ToNick任嘉賓合唱《時空》,臨走Endy忍不住和恆仔咀嘴,答謝支持,令恆仔嚇一嚇,相當搞笑!

周國賢又說:「 18年入面有好多唔同團隊,有啲已經失散咗喺道路上、有啲朋友已喺彼岸先見到。」

Endy encore時提到近日有位共事7年的司機離世,他哭着說:「佢對我好好,好似我家姐一樣,我同呢個地方一而再咁擦身而過,早幾個月之前佢仲話終於可以車我上紅館,你做到喇,我哋會再見,this is not the end!」接着唱《身後身》及《塵世美》完場。

他請來ToNick任嘉賓合唱《時空》,臨走Endy忍不住和恆仔咀嘴,答謝支持!

Endy encore時提到近日有位共事7年的司機離世。