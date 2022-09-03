阿Mo 95%不能完全復原 下周嘗試針灸 李父：内心辛酸難以形容

MIRROR演唱會事故至今已一個月，So Ching（蘇芷晴）男友 阿Mo（李啟言），仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。今日凌晨阿Mo爸爸李盛林牧師向教友發出第6封代禱信，信中提到阿Mo的狀況，令人擔心。李父先寫感恩事項，表示事件令家人關係更為密切：「不幸中的萬幸：雖然重創，仍是活着。家人能一起在患難中同行。彼此能開放訴說往事，啟言並對爸媽說不知道爸媽在他出生之前家庭往事，盼爸媽能對他訴說。」

MIRROR演唱會事故至今已一個月，So Ching男友阿Mo，仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。

今日凌晨阿Mo爸爸李盛林牧師向教友發出第6封代禱信，信中提到阿Mo的狀況，令人擔心。

之後李父在代禱事項寫道：「在過去的一周，我們聽了醫生對啟言病情的匯報，心裏的確沉了一下，也感到在人看來已經快到盡頭。唯詩篇27:13-14再一次鼓動我們和啟言。」又指阿Mo的頸椎神經95%不能完全復原：「聽完中西醫在事發後一個月的評估，醫生說95%都不能完全復原，唯有望神繼續醫治。下周嘗試針灸，但中醫仍未能有絕對的把握啟言能完全康復。」

李父寫道：「聽完中西醫在事發後一個月的評估，醫生說95%都不能完全復原！」

李父道出無奈的心情：「每次探病，站在啟言的牀邊，夫婦及家人内心的辛酸難以形容，因為想到一個活躍的兒子，現在是無奈地躺在牀上，每天絕大部分的視線都是冰冷的天花板。」李父續指阿Mo因為疫情肆虐， 須轉移到另一個ICU病房，但仍未能完全脫離呼吸機，更需要長期配戴頸箍：「以致後腦感到痛楚影響睡眠， 過度集中注意自己的呼吸也是其中的影響。」最後李父希望政府成立的跨部門工作小组：「能清楚找出是次事件的來龍去脈，並作出適當的處理和跟進。」大家繼續集氣，祝阿Mo早日康復！

李父道出無奈的心情：「每次探病，站在啟言的牀邊，夫婦及家人内心的辛酸難以形容！」