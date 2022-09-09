7-Eleven再推迪士尼限量精品 不鏽鋼真空雙層杯＋蘑菇形長傘￼

7-Eleven 繼8月尾推出迪士尼系列拉麵碗套裝後，今次加推5款限量版真空雙層杯及兩款免持站立式長雨傘，產品上均印有一眾人氣迪士尼角色圖案，包括米奇與米妮、小熊維尼、鋼牙與大鼻、反斗奇兵、蜘蛛俠和唐老鴨，各位迪士尼粉絲絕不能錯過！

5款迪士尼真空雙層杯分別由米奇&米妮、小熊維尼、鋼牙與大鼻、反斗奇兵成員巴斯光年、胡迪及三眼仔以及蜘蛛俠做主題，杯身使用啞面設計，配合角色的圖案和主題顏色。杯容量約475ml，內層以食品級304不鏽鋼製造，雙層設計可盛載熱飲，延長保溫或保冷時間至1小時，隨杯附有不鏽鋼飲管一支。

5款真空不鏽鋼杯以幾位迪士尼角色做主角，收藏價值極高。

反斗奇兵款

鋼牙與大鼻款

小熊維尼款

蜘蛛俠款

米奇與米妮款

兩款以三眼仔和唐老鴨做設計的免持站立式長雨傘，外型似蘑菇形，造型可愛。透明雨傘上分別印有三眼仔和唐老鴨的樣子。長雨傘有類似三腳架的站立式設計，方便直立擺放。C形免持手柄亦可供大家掛於手腕上，易於攜帶外出。

三眼仔款

唐老鴨款

長傘附有站立式設計，方便直立擺放

真空雙層杯

印花派發詳情：即日起至10月11日，於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。

換購詳情：9月14日早上7時起至10月14日，儲齊8張印花加$124，即可隨機換購「真空雙層杯」2件；或儲齊8張印花加$68，即可隨機換購「真空雙層杯」 1件。

yuu會員：9月14日至9月20日，以8,800yuu積分加$39，隨機換購「真空雙層杯」1件，兌換日期為9月14日早上7時至9月23日。

免持站立式長雨傘

換購詳情：9月14日早上7時起至10月14日，任何消費加$139，或yuu會員以8,000yuu積分加$89，即可換購「免持站立式長雨傘」1款，數量有限，換完即止。