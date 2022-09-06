中秋好去處2022｜逾300紙藝燈籠點亮PMQ！賞燈包廂打卡位＋期間限定市集

中秋將至，除了吃月餅，出外賞月玩燈籠同樣是指定動作。PMQ 元創方由 9 月 3 日至 12 日期間將舉行「方圓百里 點聚元創方」，把各個樓層的走廊和露台變成浪漫燈籠長廊，點亮超過 300 盞富設計感的紙藝燈籠，還有期間限定市集進駐，裏裏外外都很有氣氛！

本地創意設計團隊 Stickyline 擅長將平面紙張打造成幾何型摺紙作品，今年創作出兩款月餅和街市紅燈罩造型的燈籠。

若你行近細賞每個燈籠，不難發現這些月餅造型的燈籠其實畫上不同的圖案，原來本地創意設計團隊 Stickyline 早前開設「街坊街里手繪燈籠」 工作坊，邀請過百位街坊、PMQ 設計單位和合作夥伴在燈籠上繪出節日回憶和社區故事，每個都獨一無二，加上街市紅燈罩的點綴，別具香港特色。PMQ 特意把建築樓層裏昔日的半露天住家走廊，由嘩花池 Waa Faa Cii、SUGARCOATSTORE、 Cynthia & Xiao、KnitterKnutter、Seika Art Lab、Rcube Store 六個設計單位改裝成不同創意主題的賞燈包廂，成為一大中秋好去處。

月餅燈籠上的圖案全由過百位社區街坊、PMQ 設計單位和合作夥伴一起繪畫而成。

PMQ 將 5 個半露天走廊打造成不同主題的賞燈包廂。

若想 DIY 設計自己的燈籠，只要 9 月 9 至 11 日在 PMQ 的活動現場與燈籠裝置影相，並上傳分享到個人社交平台，即可免費獲得限量版迷你月餅燈籠，現場更有顏料和 DIY 材料供大家即席發揮創意，製作出與眾不同的中秋燈籠再賞月漫步。

免費換領迷你月餅燈籠

方圓百里 點聚元創方

日期：2022 年 9 月 3 至 12 日

時間：11am-9pm

地點：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方

網址：https://bit.ly/3erq9ru