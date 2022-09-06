MIRROR演唱會事故  排舞師質問舞蹈總監：你做咗咩維護下屬權益?  矛頭直指Rock Sir

MIRROR演唱會事故至今已一個多月，So Ching（蘇芷晴）男友（李啟言）阿Mo，一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，雖然已由危殆轉為嚴重，維生指數穩定，但阿Mo爸爸李盛林牧師近日透露醫生指阿Mo 95%都不能完全復原，本周嘗試針灸。

MIRROR演唱會事故至今已一個多月，So Ching（蘇芷晴）男友（李啟言）阿Mo，一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，現已由危殆轉為嚴重。（MO IG圖片）

不過身為資深排舞師兼舞者的Zero，今日在IG為演唱會舞蹈員發聲，質問MIRROR演唱會舞蹈總監：「意外發生之後你本人實質做咗啲咩去維護你下屬嘅權益?」雖然全文無開名，但矛頭直指演唱會舞蹈總監Rock Sir。Zero寫道：「根據Makerville喺2022年8月12日發出嘅聲明，『此次演唱會主要是透過一間舞蹈工作室與舞者合作』，咁即係舞蹈員係直屬舞蹈室，而舞蹈室嘅老闆就係舞蹈總監，即係話舞蹈總監係判頭，佢有義務去保障dancers嘅安全同權益，喺有意外發生嘅情況，判頭理應代表dancers。」

排舞師兼舞者的Zero，今日在IG為演唱會舞蹈員發聲，質問MIRROR演唱會舞蹈總三大問題。（ZERO IG圖片）

ZERO IG

他續寫道：「但係睇返2022年7月31號 23位舞蹈員嘅聯合聲明，該舞蹈總監亦沒有參與聯署，反而係相隔幾日之後，單純喺個人社交媒體出咗一個copy&paste嘅story，就再冇任何嘅交代，我喺呢度懇請是次嘅舞蹈總監唔好再匿埋，行出嚟交代以下問題。」

雖然全文無開名，但矛頭直指演唱會舞蹈總監Rock Sir。（ROCK SIR IG圖片）

Zero質問三大問題：

1)既然喺Mo出意外前已經發生至少三次意外，亦有另外一位dancer因為咁而送院，職責上面你有冇作出跟進？有冇同主辦方解釋過舞台嘅危險性，並作出risk assessment?主辦係咪清楚知道dancers面對緊嘅風險?

2)意外發生之後你本人實質做咗啲咩去維護你下屬嘅權益？呢個半月你究竟係點樣去同主辦方跟進，同協助受傷及受困擾嘅下屬爭取應得嘅賠償?

3)作為dancers嘅領班，今次意外究竟個責任係邊一方？今次事件之後你會如何防止下次你在擔任同樣職位時再發生同類事件?

之後關注十二子同表演者安全的鏡粉IG專頁轉發該貼文留言：「 無錯，Rock Sir要回應！」Rock Sir 曾經在8月1日於IG Story出po寫道：「 舞台意外發生後，心情極為沉痛、難過。作為MIRROR演唱會的舞蹈總監，我在此向參與是次演出的全體24位舞蹈員致以深切慰問。感謝各界在苦難時與大家一起渡過。願阿Mo，阿峯及Zisac能早日康復，亦祝是次有份參與的舞蹈員、MIRROR成員、花姐及相關人士保重身體。祝平安。」之後未有再發言。

之後關注十二子和表演者安全的鏡粉IG專頁轉發該貼文留言：「 無錯，Rock Sir要回應！」

Rock Sir 曾經在8月1日於IG Story出po向MIRROR演唱會全體24位舞蹈員致以深切慰問。

Zero全文如下：

「意外至今相隔個幾月，主辦方大國文化、 Makerville 同ViuTV每次出嚟嘅聲明都係避重就輕，未有正面交代過任何有關意外原因、賠償方式、勞工保障等問題。調查咗咁耐除咗 「金屬疲勞」之外亦都冇任何嘅結果，責任喺邊一方度，呢一刻都仲係未知。既然冇人肯主動行出嚟交代，咁作為同業我唯有根據所有官方嘅聲明去搵返相關嘅單位去作出提問。

根據Makerville喺2022年8月12日發出嘅聲明，「此次演唱會主要是透過一間舞蹈工作室與舞者合作」，咁即係舞蹈員係直屬舞蹈室，而舞蹈室嘅闆就係舞蹈總監，即係話舞蹈總監係判頭，佢有義務去保障dancers嘅安全同權益，喺有意外發生嘅情況，判頭理應代表 dancers。但係睇返2022年7月31號 23位舞蹈員嘅聯合聲明，該舞蹈總監亦沒有 參與聯署，反而係相隔幾日之後，單純喺個人社交媒體出咗一個copy&paste嘅story，就再冇任何嘅交代，我喺呢度懇請是次嘅舞蹈總監唔好再匿埋，行出嚟交代以下問題:

1)既然喺Mo出意外前已經發生至少三次意外，亦有另外一位dancer因為咁而送院，職責上面你有冇作出跟進？有冇同主辦方解釋過舞台嘅危險性，並作出risk assessment?主辦係咪清楚知道dancers面對緊嘅風險?

2)意外發生之後你本人實質做咗啲咩去維護你下屬嘅權益?呢個半月你究竟係點樣去同主辦方跟進，同協助受傷及受困擾嘅下屬爭取應得嘅賠償?

3)作為dancers嘅領班，今次意外究竟個責任係邊一方？今次事件之後你會如何防止下次你在擔任同樣職位時再發生同類事件?

我呢啲問題完全冇針對或者指責任何人，今次意外對於行業係一個好大嘅打擊，會直接影響行業生態。咁大件事唔係話你私底下圍內同佢哋解決咗就算數，因為你已經唔單單淨係影響緊一小撮人，坐得總監呢個位就要負責返應有嘅職責同道義，你帶班手足開工，你要俾最大程度保障佢哋安全，若出事要負責後續事宜及向公眾解釋係好合理。我只係好希望管理層可以正面回答所有嘅問題，因為而家係連最基本嘅問題都冇人肯回應，只係不停搬啲重複又重複嘅聲明出嚟。 定係我需要推到上去公司嘅層面，直接問舞蹈室先會得到一個正面嘅回覆?」