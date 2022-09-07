娛樂 細女中招全家隔離 陳豪陳茵媺新劇停工 2022 年 9 月 7 日2022 年 9 月 7 日 by editorial 陳豪 和陳茵媺（Aimee）2013年結婚後育有兩子一女，之後Aimee淡出娛樂圈，近日她復出接拍監製陳維冠新劇《羅密歐與祝英台》（暫名），和老公相隔12年再合作，新劇已於日前正式開拍。不過近日疫情轉趨嚴重，一向罩不離口保護家人的陳豪，近日因傭人染疫，細女Camilla亦確診，兩夫婦擔心之餘，更要貼身照顧細女，加上兩人成為密切接觸者，需要隔離，所以兩人亦要停工。 陳豪和陳茵媺2013年結婚後育有兩子一女，之後Aimee淡出娛樂圈。 近日Aimee復出接拍監製陳維冠新劇《羅密歐與祝英台》（暫名），和老公相隔12年再合作。 該劇監製陳維冠接受傳媒訪問時，承認陳豪夫婦是密切接觸者，指劇組昨日開拍其他人戲份，之後休息四日，等兩夫婦康復就會開工，陳維冠指整個劇組非常小心，台前幕後每日都會做快測，確保劇組安全。 近日疫情轉趨嚴重，一向罩不離口保護家人的陳豪，近日因傭人染疫，細女Camilla亦確診。 兩夫婦要貼身照顧細女，加上兩人成為密切接觸者，需要隔離，所以兩人亦要停工。 文章導覽 DREYER’S全新脆筒登場 越南風味咖啡雪糕配煉奶SUKIYA插旗九龍灣 街坊影到淘大商場已圍板