女士髮線後移原因多  天生高額幼年已察覺￼

怎樣才算髮線後移？

女士髮線後移的判斷主要是靠目測，坊間亦有「達文西黃金比例」的計算法，即將面部正中的垂直線，為三個等分：上部由髮線最低點至眉心；中部由眉心至鼻準下；下部由鼻準下至下頷。凡是上中下部的高度相同，即符合這黃金比例的「 完美面孔 」，若上部長度遠超過中下部，則可視為髮線後移。

女士髮線後移原因

考慮髮線後移處理方案例如植髮、仿真紋髮、內服或外用藥物時，一定要先了解髮線後移原因。正常女士隨年齡增長，不一定出現髮線後移。早上晨運或嘆早茶的婆婆，或日常接觸到的高齡女士，大部分都沒有明顯的M字額。觀察後移的髮線是否對稱，以及頭髮稀疏的範圍，可以初步評估原因：

1. 對稱式髮線後移

天生額高、牽引性脫髮、顳側三角形禿髮、額部纖維化脫髮，都會對稱地影響前額及兩側額角的頭髮，出現額高、額闊、M 字額等，佔所有女士髮線後移的八成。天生的女士高額佔髮線後移的大部分，幼年或童年時已察覺到，隨著年齡增長，突額或M字額會𢜒加明顯。

牽引性脫髮可出現於任何年齡，是因為愛梳All Back、辮子、或玉米辮的髮型，或將頭髮向後熨得妥妥貼貼，長期過度的反覆拉扯頭髮，引致前額毛囊受創壞死、逐漸脫落。

顳側三角形禿髮，在剛出生或是很小的年紀，會在前額或兩側鬢角，可對稱或不對稱出現一塊三角形的禿髮區域，原因不明，多認為是一種先天性的皮膚病，跟斑禿（鬼剃頭）非常相似。而額部纖維化脫髮也是皮膚病的一種，額部的皮膚組織，因受某些原因纖維性硬化，導致毛囊壞死而致，多在更年期後出現。

2. 非對稱式髮線後移

前額及兩額角的頭髮，非對稱性地掉落一撮或數撮頭髮，成因包括外傷或手術留下的疤痕、斑禿、拔毛癖、顳側三角形禿髮、或其他皮膚病等。

手術外傷、皮膚病例如紅班狼瘡、頭皮感染、頭癬、扁平苔藓等，會令頭皮結疤，雖然本身的毛囊正常，但由於沒有了毛孔，毛囊活生生的困死在頭皮下，做成永久性的瘢痕性脫髮。

斑禿又稱鬼剃頭，患者突然在頭皮小面積沒有了毛髮，主要是免疫系統異常，引致體內的白血球錯誤攻擊正常的囊而導致枯死。敏感性體質的人，例如哮喘、鼻敏感、皮膚濕疹等，較容易出現斑禿，復發的機會也很大。若處理不當，會蔓延到整個頭甚至全身。

拔毛癖是一種強迫行為，患者因神經緊張，會反覆拔除頭髮或其他體毛，造成明顯的不規則光禿。

3. 廣泛性頭髮稀疏

除了前額鬢角，整體頭髮也同時出現稀疏，成因有休止期脫髮、荷爾蒙失調、服用某類藥吻、及遺傳性脫髮等。

休止期脫髮成因很多，身體或精神遭受到嚴重刺激壓力後，頭髮提早進入休止期，其中包括分娩、高熱、慢性疾病、營養不良、減肥、大手術、身體創傷、失血、嚴重精神壓力、甲狀腺功能低下、藥物影響等，通常在受刺激後四個月才會有大量落髮。

雄激素過多的女士，在青春期後多出現髮線後移、下頜及嘴唇上方毛髮增多、經期少而不準、多暗瘡、聲音低沉等，需及早求醫檢查是否患有腎上腺皮質腺瘤、卵巢腫瘤等，某類藥物也會導至荷爾蒙失調。

遺傳性脫髮女士與男士不同，較少出現髮線後移及M字額，主要是頂部前後分界的頭髮變薄，多見於中年女士，隨著年齡老化愈發嚴重。