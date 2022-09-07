台灣人票選「香港100盤」美食名單出爐！最掛住大班樓名菜／合益泰腸粉／澳牛叉燒通粉都上榜

常說香港是個美食天堂，由精緻 fine dinning 至地道街頭小食都一應俱全，台灣雜誌《500 輯》早前就公布最新「香港 100 盤」名單，由 10 位台灣食家、大廚和名人票選出最想念的香港味道，當中不少名店食府如新榮記、富臨飯店、鏞記酒家、Amber，以及今年新上榜的米芝蓮一星餐廳家全七福也一一上榜。去年獲選為亞洲 50 大餐廳第一位的大班樓更是人氣之最，憑招牌雞油花雕蒸花蟹配陳村粉、咸檸檬蒸蟶子、田雞粥浸象拔蚌、樟木菊花煙燻七味黑鵝等 9 道菜高居榜首，用一道道心思菜式俘虜饕客的胃！創於 1895 年的蛇王芬亦不遑多讓，蛇羹、鴨肝腸、雙腸飯和臘味糯米飯同樣是得獎菜式，值得一試！

數到香港必食推介，當然少不了腸粉、雲吞麵、生滾粥、魚蛋粉等平民美食。像深水埗的合益泰是米芝蓮推薦小吃店，尤其是腸粉每日新鮮製做，皮薄嫩滑富米香；元朗百年老店的恆香老餅家日日新鮮手工製作老婆餅，絕對是區內名物。最想不到，評審之一的金鐘視帝陳柏霖口味相當貼地，喜歡吃澳牛的叉燒通粉、翠華咖喱羊仔扒，還有恭和堂龜苓膏，大讚後者「苦甜相稱，口感柔順回甘」，選的都是香港地道食店。另外，深受旅客歡迎的太興冰鎮奶茶、九記牛腩、滿記楊枝甘露，以及長龍店媽咪雞蛋仔的朱古力味雞蛋仔也榜上有名。蛋撻可算是香港代表食物之一，坊間芸芸人氣蛋撻當中，唯一上榜的竟是敏華冰廳的酥皮蛋撻，略為出乎意料。

詳細得獎菜式名單

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