Edan、教主新戲打入釜山電影節   粉絲：好掛住登神CP，必撐

MIRROR 演唱會事故後，12子停工兩個月，鏡粉都很掛念12子。今日有好消息，由邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）演出的ViuTV新劇《野人教師》，將於10月3日首播。而由姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）等拍攝的《季前賽》，有傳將於10月24日播出。

MIRROR 演唱會事故後，12子停工兩個月，鏡粉都很掛念12子。

由姜濤、Ian、Edan等拍攝的《季前賽》，有傳將於10月24日播出。

由邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）演出的ViuTV新劇《野人教師》，將於10月3日首播。

另外由Edan、盧瀚霆（Anson Lo）、毛舜筠、謝君豪、袁澧林等演出的新戲《過時·過節》將於11月24日上映，電影還成為釜山國際電影節參展電影，10月初更於當地舉行世界首映。香港新晉導演曾慶宏受自身家庭經歷而啟發電影題材，並親自執導，道盡家人之間的溝通和相處。毛姐和Edan在戲中扮演兩母子，教主飾演Edan的朋友。電影講述一家人經歷「混亂冬至飯局」後，上至外婆馮素波，下至弟弟Edan和表妹袁澧林都各懷心結，家庭關係瀕臨崩解。

由Edan、Anson Lo、毛舜筠、袁澧林等演出的新戲《過時·過節》將於11月24日上映。

《過時·過節》成為釜山國際電影節參展電影，10月初更於當地舉行世界首映。

教主在電影中飾演Edan的朋友。

Edan表示：「我今次在《過時．過節》中的角色叫『阿陽』，是從影以來遇過最困難的角色，非常真實，需要很深入去表現內心的多重感受。幸得劇組上下和前輩毛姐的循循善誘，鼓勵我在演出上作出不同嘗試，因此參與這部電影對自己是很大的磨練，令我非常期待電影上映。」神徒和爵屎知道後大感驚喜，紛紛留言道：「好期待呀！」、「2個都叻仔！」、「好掛住登神CP，必撐！」