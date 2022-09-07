傳亞視子公司被清盤  旗下藝人將被中斷合約  亞視一姐薛影儀：唔擔心經濟問題

今日有傳媒報道，亞洲電視子公司亞洲電視數碼媒體有限公司，早前遭債權人入稟高等法院申請清盤，今日有消息傳出，該公司正式被清盤，更指旗下藝人將被中斷合約，不過不會影響母公司亞洲電視的運作。

亞洲電視子公司亞洲電視數碼媒體有限公司，早前遭債權人入稟高等法院申請清盤，今日有消息傳出，該公司正式被清盤，更指旗下藝人將被中斷合約。

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）經理人林寶玉接受傳媒訪問時表示：「我諗要同公司作進一步了解，我哋會重新審視，睇吓有咩適合嘅，我哋會再繼續同佢合作。」被問到出糧情況，她說要向公司了解，其後會向其他藝人交代。

阿儀回覆傳媒時說不知清盤一事，又指公司沒有拖糧，就算無糧出，都不擔心經濟問題。

至於阿儀回覆傳媒時說不知清盤一事，又指公司沒有拖糧，就算無糧出，都不擔心經濟問題，問她會不會擔心涉嫌踢街坊的普通襲擊罪上訴費用會有影響，她說應該已付費用 。對於本周一無牌駕電單車涉四罪被捕一事，阿儀指不知黃榕道歉，又說當日駕駛的是大人細路玩的電動車 。

對於本周一無牌駕電單車涉四罪被捕一事，阿儀指不知黃榕道歉，又說當日駕駛的是大人細路玩的電動車 。

黃榕今日在社交平台發出聲明向阿儀道歉：「本人黃榕Gloria 2022年8月13日出席的I wanna fly 2022電單車活動，本人是邀請阿儀以朋友身份來玩，她當天不是以嘉賓工作身份來出席活動，這次事件令阿儀，亞視公司以及其他任何在這活動事件上的藝人帶來所有不便，我在此深感抱歉！事件已經交由律師處理當中，我不方便再回應。」

黃榕在社交平台發出聲明向阿儀道歉：「本人是邀請阿儀以朋友身份來玩，她當天不是以嘉賓工作身份來出席活動。」

阿儀和黃榕。