神經性皮炎 中藥加醋外敷

神經性皮炎是常見皮膚病之一，患者會因痕癢而經常用手搔抓，令皮膚日久變厚及變色。中醫認為，這病屬於肺虛肺燥，加上皮膚日久失養，又外感濕燥熱邪毒所致。

現代中醫治療神經性皮炎的報道，始見於上世紀50年代中期。而自80年代以來，除了在臨床上獲得較大進展外，還開展了有關神經性皮炎防治的實驗研究，甚至有研究認為精神因素在發病原因中佔主導地位。

在辨證分型上，神經性皮炎可分為風熱鬱阻、血熱風盛、血虛風燥等型，各有不同特徵和療法。但歸根究柢，根據本人的經驗，皮膚病一般採用外用外洗的方法會有較好效果。中藥外用外洗，可直達皮膚，起直接的藥物作用，既快見效又安全。至於治療神經性皮炎，應採用養膚潤燥的中藥為主。再配合一些解毒去濕的中藥為輔助治療，應會很有效。以下這條方，就是一條外洗治療神經性皮炎的經驗方藥：

何首烏1兩，當歸5錢，苦參5錢，荊芥5錢，蛇床子5錢，地膚子5錢，百部5錢，大黃5錢，生地5錢，甘草5錢。

以上藥方用五碗水煎煮個半鐘，至剩下二碗水，再加入一碗白米醋，攪勻攤涼後外洗患處20分鐘，每日一次，連續洗20-30天。但要注意，這條方只供外用，不宜內服。使用時如有任何疑問，應先諮詢註冊中醫師。