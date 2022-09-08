李佳芯處女執導微電影面世　傳蟲草大王無條件出資力撐

李佳芯 (Ali) 早前透露忙於搞去年已開始籌備，關於 腦退化的微電影，為慈善機構「耆智園」宣傳關注腦退化症。昨日Ali在IG上載微電影《伴》的海報，宣布作品即將面世︰「9月21日是世界腦退化症日，這個9月，早前所拍攝的短片將會播出，今次除了當演員，也兼任了監製、導演及編劇的工作。疫情持續，加上希望能令更多人可以看到，影片將於網上首播，亦是我個人YouTube Channel的第一條影片。希望藉着影片能令大家關注照顧者與被照顧者的需要。九月中．見。」

李佳芯 早前透露忙於搞去年已開始籌備，關於 腦退化的微電影，為慈善機構「耆智園」宣傳關注腦退化症。

昨日Ali在IG上載微電影《伴》的海報，宣布作品將於9月中面世。

《伴》由Ali和張同祖主演，張同祖在戲中飾演腦退化病人，與Ali做兩父女。Ali早前在訪問中透露今次處女執導，有請教幕後製作經驗豐富的舊愛陳炳銓，可見兩人再見亦是朋友。而去年10月Ali被傳媒拍到與「蟲草大王」陳恩德在酒店密會兩小時，事後Ali表示跟對方見面是洽淡關於腦退化電影合約事宜，有傳陳恩德當時得知Ali為慈善製作微電影，即無條件豪擲30萬支持。

《伴》由Ali和張同祖主演，張同祖在戲中飾演腦退化病人，與Ali做兩父女。

Ali早前在訪問中透露今次處女執導，有請教幕後製作經驗豐富的舊愛陳炳銓，可見兩人再見亦是朋友。

有傳陳恩德當時得知Ali為慈善製作微電影，即無條件豪擲30萬支持。

直到今年初兩人傳出緋聞，令全城熱議，Ali即火速在IG澄清，表明兩人不會有任何發展空間：「2021年尾，因微電影計劃再跟陳生在電話聯繫上，後於去年十月於酒店中菜廳商討電影細節，其後因為出現不實報道，為免再惹誤會，已再沒有跟對方見面。本人由2020年認識陳生到現在，每次只限於工作洽談，從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間，在此釐清。」

直到今年初兩人傳出緋聞，令全城熱議。

Ali即火速在IG澄清，表明兩人不會有任何發展空間。

李佳芯當時澄清全文︰

「本人於2020年約8月中由同事介紹認識陳先生，因陳生計劃跟不同藝人合作，發展一系列產品生意，而陳生與本人當時所洽談的為一項瘦身咖啡產品。第一次跟他及其員工見面，是其位於其銅鑼灣的工作室，而經過幾次會談後，因未能達到共識，而沒有繼續洽談。

其後陳生再次邀請本人參與其有關寵物計劃，當時得知他亦有跟多位公司藝人合作，唯當時本人飼養多年的貓咪離世不久，所以最後也沒有就該計劃有進一步合作。不久之後，陳生亦有提出邀請本人參與慈善演唱嘉賓，惟經公司了解，加上本人未有足夠信心，所以計劃最終擱置。

期間，本人的確有就以上計劃與陳生到過餐廳及其工作室會面，但僅此而已。直到2021年尾，因微電影計劃再跟陳生在電話聯繫上，後於去年十月於酒店中菜廳商討電影細節，其後因為出現不實報導，為免再惹誤會，已再沒有跟對方見面。

本人由2020年認識陳生到現在，每次只限於工作洽談，從沒有發展過任何關係，今後亦不會有任何發展空間，在此釐清。」