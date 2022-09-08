BrianBond丶C Lam.入圍《Face Of Asia》 10月代表香港出戰韓國

《Asia Model Festival》是亞洲最大型模特兒選秀活動。

由ACE ENTERTAINMENT及韓國ASIA MODEL FESTIVAL合辦的亞洲最大型模特兒比賽《亞洲模特盛典香港賽區》（Face of Hong Kong） ，兩位冠軍BrianBond（林灝邦）丶C Lam.（翟司琳）成功雙雙入圍《Face Of Asia》， 即將於今年10月代表香港到韓國參賽！

C Lam.成功入圍《Face Of Asia》，老闆唐安麒非常高興！

對於ACE娛樂旗下兩位愛將雙雙入圍，老闆唐安麒表示：「十分榮幸！非常高興！本來以為只得一位入選，結果兩位都入選，可以去韓國參賽，真係好開心！」

BrianBond亦入圍《Face Of Asia》，老闆唐安麒表示：「本來以為只得一位入選，結果兩位都入選，可以去韓國參賽，真係好開心！」

踏入舉辦第17年的《Face of Asia》，是韓國大型國際模特兒選拔活動，一直是韓國甚至亞洲模界及演藝圈的「星工廠」，是無數欲投身模界及演藝事業的有能之士，能一圓星夢的國際性平台。歷屆的勝出者，均有大量機會體驗及參與國際性的時裝展及演藝娛樂活動，如2018年韓國江原道平昌郡舉行的冬季奧林匹克運動會表演、國際時裝品牌Anna Sui時裝展、2016-2018年韓國旅遊年親善大使、首爾時裝周等國際級盛事，絕對是難能可貴的發展機會。

曾為香港手球代表隊的BrianBond，能夠再次為港爭光，代表香港出戰，機會難得。

《Face of Asia》除了選拔新星，每年都會頒獎予亞洲演藝及時尚界的代表人物，歷屆得獎者星光熠熠，包括東方神起、車勝元、權相佑、崔智友、少女時代、李炳憲、金秀賢、林志玲丶古巨基等。今次入選的C Lam及曾為香港手球代表隊的BrianBond，能夠再次為港爭光，代表香港出戰，機會難得，實屬可喜可賀！