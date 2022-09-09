細龍太陳偉琪激讚堂兄Frankie  自爆被《愛．回家》大前輩粗口問候

「細龍太」 陳偉琪（Vicky）最近改了新名陳思圻，她接受網上平台BOX channel林柏希主持的《月傾會》訪問。一開始林柏希問Vicky，為何無啦啦走去改名，Vicky說：「我想有個new start囉，我想喺我人生裏面有個新chapter！」

「細龍太」陳偉琪最近改了新名陳思圻。

為了new start，Vicky問朋友借了6位數字改名：「我諗唔做舊公司大概年半度啦，我個人有啲lost呀，我其實係問朋友借錢幫我改名，問我啲好friend嘅friend，可唔可以借住少少嚟先！我逐個月逐個月還返俾佢哋㗎，我嗰陣時都有返工，做緊一個headhunt嘅executive search firm，我冇公開講過！」Vicky還大方公開，這份工月薪只有二萬多元！

Vicky近日接受網上平台BOX channel林柏希（左）主持的《月傾會》訪問。

唔認有錢女 父母退休慳住使

一直有傳Vicky是有錢女，家住西貢獨立屋，Vicky澄清自己家境只是比上不足、比下有餘，更否認家住獨立屋。「我唔知點解傳到係獨立屋，細個嗰時，我諗我爹哋係搵到啲錢嘅，嗰時家境OK，我哋住跑馬地，住咗20年度啦，之後就搬咗！之後睇餸食飯囉，因為你老人家retired咗，始終只係有出冇入，所以佢哋都好慳住使！」

一直有傳Vicky是有錢女，Vicky澄清自己家境只是比上不足、比下有餘，否認家住獨立屋。

人生新chapter包括最近為有線開電視，主持水著節目《Summer Girls》硬撼港姐，Vicky大讃《Summer Girls》班女仔很高質！離開TVB兩年，但《愛．回家》細龍太一角仍獲網民喜愛，Vicky說如果可以，她想一世做細龍太：「一世做細龍太都得，係我演活咗呢個角色，我係proud of呢一個角色，唔係個個都做到細龍太㗎嘛！」

MIRROR成員皮皮Frankie是Vicky堂兄，Vicky讚皮皮細細個已經好靚仔！

想做Frankie女上司恰佢

大家都知，MIRROR成員皮皮Frankie（陳瑞輝）是Vicky堂兄，問Vicky有否想過找堂兄皮皮介紹，一起在ViuTV合作？她說：「我唔想影響我堂大佬，我嘅意思係，我唔會用呢啲卡住囉！」兩堂兄妹由細玩大，Vicky說皮皮細細個已經好靚仔：「細細個佢都係keep住靚仔嘅，冇核突過，哈哈哈！用一個親戚嘅眼光呢，佢係一個靚仔啦，跳舞好型囉，同埋佢係成日笑嘅人，我覺得佢係一個好順得人嘅人，乖仔嘅！」

如果有機會合作，堂兄妹演情侶又很怪：「你知我哋平時出嚟，好鬼正經㗎嘛，唔係拜山見就係拜年！好obviously，我恰佢，梗係好玩㗎！（你做佢女上司囉！）都OK喎！」

Vicky說每年拜山和拜年，都會和堂兄相見。

選美有冇黑暗內幕？

去到重頭環節《大膽答 冇膽食》，今次不敢答問題就要罰飲香檳bottoms up！問選美入行的Vicky，有沒有黑暗內幕分享？當年哪位佳麗特別乞人憎？Vicky說：「我第一次選溫哥華小姐嘅時候，experience好差，我唔知點解啦，可能因為我真係好鬼妹仔feel，佢哋會同一班工作人員，同埋其餘9位佳麗，佢哋自己出去飲茶，淨係冇叫我！真心港姐係正常好多嘅！」

電影製作人撩簽約強吻

Vicky一向魔鬼身材，問她覺得哪個artist鹹濕？Vicky說artist沒有：「我唔開名啦！有一個都幾出名嘅電影製作人，話簽我做artist，佢話上嚟office傾下啦，我心諗office唔使驚啦！佢話我下一套電影就俾你做女主角，跟住佢就俾contract我，話簽10年；之後佢同我講，你收入咁唔穩定，不如咁啦，你跟我出trip做我女朋友，我就每月俾兩萬蚊，something like that！」

開完價還有行動：「跟住佢已經行緊過嚟，已經想咀我，我就嚇到傻咗，跟住我即刻擸袋跑出去！」Vicky透露這位電影製作人個名，有三個字、不是兩個字！

Vicky曾被開價二萬出trip伴遊。

再問Vicky有否試過被人開價，她說經IG有人邀約做活動MC，但有額外要求：「我自己好鍾意食黑毛豬，我又會切俾我啲best friend同family食，有一位人士喺Instagram搵我，話有個job俾我做MC，佢話可唔可以帶隻ham嚟切，我覺得好OK呀！跟住又想我着啲咩衫，又話有幾多位老細喺度，佢話要招呼咁多個老闆㗎喎，我就心諗，咩叫招呼呢？」最後對方誇到開價80至100萬做一個MC，Vicky當然沒有理他！問Vicky如果對方開三千萬一晚，會接受嗎？Vicky肯定答：「唔會，因為你個遺憾係一世！」

Vicky大爆被《愛．回家》大前輩粗口問候。

《愛．回家》大前輩爆粗：X交叉你

再問Vicky在舊公司TVB，覺得最受委屈的一次經歷是怎樣？原來同一個大前輩有關：「好多人會想教你點樣做嘢，你教我係真心想教我吖？定係你想show俾大家睇，你係number one呢？我會覺得嗰次，佢係可能show俾大家睇係number one！直接就X交叉你，你識唔識做戲㗎，你乜乜乜乜乜呀，X交叉你，呢啲係前輩，我睇緊啲位，諗緊點樣做，佢已經開始X交叉你啦！」

連鎖反應，連導演都X交叉Vicky：「個導演都會！我其實拎住個電話，係睇緊個劇本，或者我係part of我個戲，cut cut cut cut cut，做咩事呀你，做乜玩電話，我話part of個戲嚟嘅，好多呢啲事會發生啦……」Vicky透露，那位爆粗大前輩和導演，都是發生在《愛．回家》劇組！

Vicky說：「好多觀眾成日同我講，等緊你返去《愛．回家》，兩年啦，依家仲等緊我返去！」

最後問Vicky，如果TVB找她回巢，願意嗎？Vicky答：「我真係好多謝《愛．回家》編劇，真係睇住我個character來寫，好錫住我啦！我會（返TVB）嘅，純粹係因為，我知道好多觀眾成日同我講，等緊你返去，到依家仲等緊我返去喎，兩年啦，依家仲等緊我返去！」Vicky如果回巢，都是為了觀眾！