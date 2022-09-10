炎明熹 自爆想報《造星III》見過花姐    獲姑丈批准25歲可以拍拖

17歲的GiGi炎明熹（原名王佳恩）去年參加第一季《聲夢傳奇》摘下三料冠軍成名，今年更憑出戰內地歌唱節目《聲生不息》成功打開內地巿場。GiGi下半年回港後推出今年首支派台歌《焰》，可惜GiGi月初確診新冠肺炎，昨晚缺席《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》，不過她有預錄影片送給現場觀眾：「我好咗好多，有冇掛住我？我好掛住大家，我自己好孤獨，希望快啲好返見返大家。」

炎明熹最近推出今年首支派台歌《焰》。

GiGi月初確診新冠肺炎，昨晚缺席《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》，不過她有預錄影片送給現場觀眾。

GiGi早前接受商台《星光背後》主持人梁泰來專訪，節目於今日播出。GiGi自幼與父母分隔兩地，到十二歲被姑丈啟發栽培她到音樂學校學唱歌，Gigi首次坦承在14歲參加TVB《星夢傳奇》之前，曾計劃報名ViuTV的《全民造星III》，奈何最終無緣參賽，「當時是師兄師姐要報《全民造星》，也令我考慮自己可不可以參加，不過，當時我14歲年齡不允許，但那些工作人員都好好，讓我陪著老師去現場學習，看著師兄師姐去面試。我無面試，但我有入過去(ViuTV)，坐在老師旁邊，亦有見到花姐。」對於無緣參加《造星III》，炎明熹指無遺憾：「證明很多事都要順其自然。」

GiGi早前接受商台《星光背後》主持人梁泰來專訪，節目於今日播出。

Gigi首次坦承在14歲參加TVB《星夢傳奇》之前，曾計劃報名ViuTV的《全民造星III》。

雖然上半年身處內地備戰《聲生不息》，但炎明熹指自己沒荒廢學業，一直靠學校的網課同步學習，中五下學期的成績反而比之前進步。對於九月後升中六，明年就要面對DSE，她指絕不會為唱歌放棄完成大學，「我想做一個正能量的歌手，對fans有正面影響，讓他們明白學業事業都可以靠努力同時兼顧。我希望能夠完成大學，小時候的志願是護士，因為想像媽咪一樣，到現在成為歌手，我大學就變了想讀音樂或時裝設計，因為這些知識可應用於演藝工作上。」

對於九月後升中六，明年就要面對DSE，她指絕不會為唱歌放棄完成大學。

對於Gigi曾承諾監謢人姑丈為了事業三十歲前絕不拍拖，她說：「最近姑丈改了口風，說二十五歲我就可以拍拖，其實感情都是那一句，順其自然。我是無拍過拖，從前無人生目標時，會跟同學一起討論幻想感情這回事，白馬王子不用靚仔，最重要是好人！」至於現在，炎明熹指她的人生目標並不是如報導所說買十層樓改善家人生活，她說：「是唱好一首歌，保持初心。」