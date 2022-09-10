 阿Mo 受傷後首開腔：我已接受長時間留院治療，會安然面對   李父指已脫離呼吸機

MIRROR演唱會事故至今已一個多月，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），仍在利沙伯醫院留醫。今晚阿Mo爸爸李盛林牧師向教友發出第7封代禱信，李父先寫感恩事項，指今日和阿Mo能有中秋小聚：「感謝天父我們一家可以與啟言中秋小聚，那份團聚的喜樂在患難中倍感可貴。想到那些因各樣困難不能相聚的家庭，願我們能在天父的安慰下彼此記念。」

今晚阿Mo爸爸李盛林牧師向教友發出第7封代禱信，李父感恩今日和阿Mo能有中秋小聚。

信中還傳來喜訊，指阿Mo已脫離呼吸機：「感謝各方禱告和祝福，醫療團隊和啟言經過五個星期的艱辛努力，在神的恩典下終於可以脫離呼吸機，情況亦由危殆轉為嚴重。不過在沒有呼吸機輔助的情況下，可能會引起痰液積聚而出現併發症，請繼續為啟言的呼吸復康代禱。」

信中還傳來喜訊，指阿Mo已脫離呼吸機。

之後李父提到兒子心態改變，阿Mo更首度開腔剖白心情 ：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」令人感動！李父指：「雖然作為父母聽見亦很痛心和無奈，但總算也感到欣慰，因為他不單有目標，更有對神的信靠。」

李父提到兒子心態改變，阿Mo更首度開腔剖白心情 ：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」

李父在代禱事項指阿Mo在過去一星期開始了第二階段的治療和復康，「治療日程表 」密密麻麻，擔心他身體負荷不到，希望阿Mo進行各項治療時，大家和他一起同步禱告，令他不會感到孤單。李父又希望各專家的先進醫療方案能夠改善阿Mo的運動和感官神經。最後李父指出：「香港政府成立的『跨部門工作小組』預計於九月完成調查。祈願這份調查報告能清楚找出是次事件的來龍去脈，並作出合理的處理和跟進。」

So Ching今晚除了在IG Story轉發李父代禱信外，又貼出去年和阿Mo度中秋的合照寫道︰「上年的中秋節，原來好幸福，好好珍惜身邊的人，珍惜每一刻。」大家繼續集氣，祝阿Mo早日康復！

So Ching經常在IG為男友打氣。

So Ching今晚在IG Story轉發李父代禱信。

So Ching又貼出去年和阿Mo度中秋的合照寫道︰「上年的中秋節，原來好幸福，好好珍惜身邊的人，珍惜每一刻。」

大家繼續集氣，祝阿Mo早日康復！

李盛林牧師代禱信 7 全文：

感恩：

1. 中秋小聚：感謝天父我們一家可以與啟言中秋小聚，那份團聚的喜樂在患難中倍感可貴。想到那些因各樣困難不能相聚的家庭，願我們能在天父的安慰下彼此記念。

2. 脫離呼吸機：感謝各方禱告和祝福，醫療團隊和啟言經過五個星期的艱辛努力，在神的恩典下終於可以脫離呼吸機，情況亦由危殆轉為嚴重。不過在沒有呼吸機輔助的情況下，可能會引起痰液積聚而出現併發症，請繼續為啟言的呼吸復康代禱。

3. 心態改變：啟言對我們說：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」雖然作為父母聽見亦很痛心和無奈，但總算也感到欣慰，因為他不單有目標，更有對神的信靠。

代禱代求：

1. 第二階段治療：

a. 過去一星期開始了第二階段的治療與復康，啟言也與我們分享他密密麻麻的「治療日程表 」，作為父母也會擔心他的身體負荷不到。當啟言在進行各項治療時，我們也嘗試與他一起同步禱告，使他不會感到孤單，同時亦希望神能給他加力，以應付繁重的復康治療。

b. 運動及感官神經：除了希望各專家的先進醫療方案能夠改善啟言的狀態，更祈願創造的主開通這些神經信號的傳遞。

2. 繼續尋找真相：據報導，香港政府成立的「跨部門工作小組」預計於九月完成調查。祈願這份調查報告能清楚找出是次事件的來龍去脈，並作出合理的處理和跟進。