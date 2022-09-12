李澤楷 上周曾探望阿Mo  發聲明向家人提供一千萬經濟支持　

MIRROR演唱會事故至今已一個多月，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），仍在伊利沙伯醫院留醫。上周六中秋節阿Mo爸爸李盛林牧師向教友發出第7封代禱信，指阿Mo已脫離呼吸機，阿Mo更首度開腔剖白心情 ：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」李父指：「雖然作為父母聽見亦很痛心和無奈，但總算也感到欣慰，因為他不單有目標，更有對神的信靠。」

上周六中秋節阿Mo爸爸李盛林牧師向教友發出第7封代禱信，指阿Mo已脫離呼吸機。

阿Mo首度開腔剖白心情 ：「我已經接受了自己將會有一段很長的時間在醫院治療，會安然面對。」

電訊盈科主席李澤楷今日發表聲明，表示對演唱會事故為阿Mo及其家人所帶來的憂慮及傷痛一直深感沉重，上周曾與其家人到醫院探訪和慰問阿Mo，重申對事故的關注，並承諾會盡力提供協助。期間亦有討論阿Mo的情況和醫療選項，及與其家人分享各地專家資料、最新的醫療技術以及其他支援等，以供阿Mo及其家人考慮，務求可聯同本地的專業醫療團隊，找到可以幫助阿Mo的方案。

電訊盈科主席李澤楷今日發表聲明，表示上周曾與其家人到醫院探訪和慰問阿Mo，重申對事故的關注，並承諾會盡力提供協助。（盈科拓展集團網頁圖片）

李澤楷又表示，明白公司正全力配合政府及警方調查，惟相關過程需時，在釐清事故原因及責任問題前，為了能盡快及切實地為阿Mo及其家人提供幫助，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費之外，將以個人名義向其家人提供1000萬港元的經濟支持。不論政府及警方調查後有任何結論，亦不會影響今次的經濟支援。

李澤楷表示除了公司承諾負責阿Mo的醫療費之外，將以個人名義向其家人提供1000萬港元的經濟支持。

向阿峯同Zisac提供醫療生活協助

之後大會主辦單位大國文化和MakerVille因應傳媒查詢，作出四點回應，包括會向另外兩位受傷Dancer張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac) 保持聯繫，提供醫療和生活協助。四點回應如下：

1. 事發後，公司一直與李啟言（阿Mo）家人緊密連繫，詳細了解他們的需要，並盡力提供各方面實際及適切的協助及支援。

2. 公司管理層曾與阿Mo父母會面，向家人表達誠摯的慰問，並已承諾承擔所有醫療費用，我們會繼續協助家人物色最佳治療及護理方案，亦會繼續派專人貼身跟進家人所需。

3. 我們亦與張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac) 保持聯繫，管理層亦曾與他們會面，表達誠摯慰問，並了解到他們的需要，會提供醫療及生活協助。

4. 公司會繼續積極配合政府的調查，務求徹查事故原因，並嚴肅跟進。

大會主辦單位大國文化和MakerVille回應傳媒查詢時指，會向另外兩位受傷Dancer張梓峯（右）和羅德智保持聯繫，提供醫療和生活協助。

李澤楷最新聲明全文：

對於演唱會事故為李啟言（阿Mo）及其家人所帶來的憂慮及傷痛，我一直深感沉重。上週我與其家人一起到醫院探訪及慰問阿Mo時，一再重申我對此次事故的關注並承諾會盡力提供協助。

我們亦有討論阿Mo的情況和醫療選項，及與家人分享搜集到的各地專家資料、最新的醫療技術以及其他支援等，以供阿Mo及其家人考慮，務求可以聯同本地的專業醫療團隊，一起找到可以幫助阿Mo的方案。

這週末，得知阿Mo的情況有所改善，亦繼續從李牧師的代禱信中感受到阿Mo和家人的勇敢和堅毅，我亦希望可以透過各種實際行動，為他們提供所需支援。

我明白公司正全力配合政府及警方的調查，惟相關過程需時，在釐清事故原因及責任問題前，為了能盡快及切實地為阿Mo及其家人提供幫助，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費之外，我會以個人名義向其家人提供一千萬港元的經濟支持。我明白財務上的援助不能減低他們的傷痛，但希望在這艱難時刻，我能出一分力，幫助阿Mo和他的家人。此乃我本人的心意，而無論政府及警方調查後有任何結論，也不會影響我此次所作的經濟支援。

我和很多關心阿Mo的人也會一起繼續為他和家人送上祝福和力量，支持阿Mo的治療過程！

(代盈科拓展集團王凱玲女士(Karin Wong)轉發)