AXA安盛醫療中心開幕　夥拍醫思健康提供一站式健康管理服務

AXA安盛與醫思健康合作的首間AXA安盛醫療中心，早前已在銅鑼灣世貿中心開幕，並將於11月聯同位於中環的AXA安盛內視鏡及日間醫療中心雙雙正式投入服務。

專業醫療團隊駐場 服務涵蓋預防、診斷及治療

首間AXA安盛醫療中心面積逾5,000呎，提供一站式全面健康管理服務，涵蓋預防、診斷及治療，當中包括預防醫學、體檢服務、疫苗接種、營養諮詢等健康管理服務；駐場專業醫療團隊包括放射科技師、普通科醫生、中醫師和營養師等。AXA安盛醫療中心有超過10間身體檢查房間，提供不同服務如胸腹X光檢查、超聲波掃瞄、婦科檢查、心電圖及運動心電圖等。另外亦可進行敏感測試、無創大腸癌基因篩查測試，以至全部AXA安盛保險核保所需驗身檢查等。如客戶在體檢後發現需要進一步的醫學檢查或治療，可即時轉介至其他專科，省卻等候時間。

(左起）AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧及醫思健康創辦人、主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝。

結合優勢 提供優質醫療服務

AXA安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示：「我們與醫思健康擁有提升客戶身心靈健康的共同信念，今次合作結合雙方優勢，為AXA安盛客戶帶來專屬革新、超越保險層面的個人化醫療服務體驗。AXA安盛醫療中心除了能進一步完善AXA安盛的健康管理生態圈，更實踐我們希望超越理賠角色，成為客戶人生夥伴的理念。」

醫思健康執行董事兼聯席行政總裁呂聯煒表示：「集團一直致力於預防和精準醫學，相信預防勝於治療，希望為客戶提供可觸達、可負擔的優質醫療服務。這次與AXA安盛將攜手透過AXA安盛醫療中心，為客戶提供安全、有效和以客為本的優質一站式健康管理服務，共同將健康、美麗及快樂帶給所有人。」AXA安盛與醫思健康並提到，日後將進一步加強合作，雙方期望未來可在其他核心商業或住宅區增設醫療中心及擴闊服務，為客戶提供更多優質的醫療服務體驗。