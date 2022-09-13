李澤楷 提供一千萬經濟支持  阿Mo爸爸發長文回應：所有捐贈都為時過早 張梓峯情況突然變差

MIRROR演唱會事故至今已一個多月，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），仍在伊利沙伯醫院留醫。電訊盈科主席李澤楷昨日發表聲明，表示上周曾與其家人到醫院探訪和慰問阿Mo，重申對事故的關注，並承諾會盡力提供協助，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費之外，將以個人名義向其家人提供1000萬港元的經濟支持，不論政府及警方調查後有任何結論，亦不會影響今次的經濟支援。

MIRROR演唱會事故至今已一個多月，So Ching男友阿Mo，仍在伊利沙伯醫院留醫。

阿Mo爸爸李盛林牧師今日（13日）凌晨2時多，在社交平台發長文回應。李父多謝李澤楷慰問和探訪：「對於日前李澤楷先生及相關公司對啟言作出的關注、慰問和探訪，我們作為家人向李先生表達謝意，鑑於現時啟言仍在專家團隊所定出的醫療方案進行治療，我們首先要配合團隊的療程，並專注於照顧啟言現有需要，以免影響啟言復康的進展。未來的治療方案需要看啟言康復的進展和醫護團隊的建議。」

李澤楷昨日發表聲明，表示上周曾與其家人到醫院探訪和慰問阿Mo，除了公司承諾負責阿Mo的醫療費之外，將以個人名義向其家人提供1000萬港元的經濟支持。

之後李父指所有捐贈都為時過早：「由於MakerVille 及大國文化作出承擔啟言的所有醫療費用的承諾，使我們能百分百專注於啟言治療及照顧的需要。 自第一封代禱信發出後，有個別教會提出為啟言的情況而內部集資，亦有個別人士想在物質上供給，甚至有具專業資格的有心人在治療上想親身參與，並有李澤楷先生所提出個人的捐贈。請容許我們在此帶著感恩和謙卑的心謝卻以上的好意，因為在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。」

阿Mo爸爸李盛林牧師今日在社交平台發長文回應，指在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。

回應又指希望「跨部門工作小組」還阿Mo和其他受傷舞者一個公道：「在政府的『跨部門工作小組』還未發表最後的調查結果，責任誰屬尚未能判斷。要待最後的調查結果公佈後才能作出妥善處理，還啟言及其他受傷的舞者一份尊嚴和公道，給予演藝行業一個安全的保障，並期望涉事單位能付上相關的責任。」

李父又剖白擔心阿Mo之情：「對於一個廿多歲的青年人來說，前路本應是一片光明的，然而啟言現階段卻只能靠別人照顧他生活上每一個最基本的舉動和細節。雖然他的心理素質漸趨正面，但是他往後的人生是怎樣，作為年老的父母都很擔心。若現況真的不能改善，而我們有一天安息主懷，我們將懷著遺憾和難過而離開。 」

李父又剖白擔心阿Mo之情：「他往後的人生是怎樣，作為年老的父母都很擔心。」

最後李父指為阿Mo作出任何決定都會對他日後有重大影響：「 我們都是出於基層家庭的神職人員，面對前面眾多因素的挑戰，為啟言作出任何的決定都會對他日後有重大的影響，盼神給予我們所羅門的智慧。在此感謝李澤楷先生開展這話題，使我們思考如何為啟言未來的生活作出妥善和負責任的決定。」

最後李父指為阿Mo作出任何決定都會對他日後有重大影響：「盼神給予我們所羅門的智慧。」

張梓峯情況突然變差

另外昨日大會主辦單位大國文化和MakerVille因應傳媒查詢時指：「我們亦與張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac) 保持聯繫，管理層亦曾與他們會面，表達誠摯慰問，並了解到他們的需要，會提供醫療及生活協助。」

昨晚教育界KOL「呂校長」在fb分享阿峯最新病情：「阿峯及家人感激各人的問候，鑒於多位傳媒垂詢，他們正考慮一拼交代。他今周的情況突然變差了，將會約見醫生了解。加上近日新聞令他壓力大增，希望傳媒朋友和網民諒解，多給空間。主祐大家。」

阿峯日前曾於IG Story分享做物理治療的康復進度：「做咗一堆密集式的治療，心都好攰，而且身體情況反反覆覆，每晚都好難瞓着，但我會嘗試努力面對。」祝阿Mo、阿峯、Zisac早日康復！

教育界KOL「呂校長」在fb分享阿峯最新病情：「他今周的情況突然變差了！」

李父回應全文：

李盛林牧師家人就李澤楷先生聲明的回應

對於日前李澤楷先生及相關公司對啟言作出的關注、慰問和探訪，我們作為家人向李先生表達謝意。鑑於現時啟言仍在專家團隊所定出的醫療方案進行治療，我們首先要配合團隊的療程，並專注於照顧啟言現有需要，以免影響啟言復康的進展。未來的治療方案需要看啟言康復的進展和醫護團隊的建議。

由於MakerVille 及大國文化作出承擔啟言的所有醫療費用的承諾，使我們能百分百專注於啟言治療及照顧的需要。 自第一封代禱信發出後，有個別教會提出為啟言的情況而內部集資，亦有個別人士想在物質上供給，甚至有具專業資格的有心人在治療上想親身參與，並有李澤楷先生所提出個人的捐贈。請容許我們在此帶著感恩和謙卑的心謝卻以上的好意，因為在責任人未有妥善處理之前，所有捐贈都為時過早。

在政府的「跨部門工作小組」還未發表最後的調查結果，責任誰屬尚未能判斷。要待最後的調查結果公佈後才能作出妥善處理，還啟言及其他受傷的舞者一份尊嚴和公道，給予演藝行業一個安全的保障，並期望涉事單位能付上相關的責任。

對於一個廿多歲的青年人來說，前路本應是一片光明的，然而啟言現階段卻只能靠別人照顧他生活上每一個最基本的舉動和細節。雖然他的心理素質漸趨正面，但是他往後的人生是怎樣，作為年老的父母都很擔心。若現況真的不能改善，而我們有一天安息主懷，我們將懷著遺憾和難過而離開。

我們都是出於基層家庭的神職人員，面對前面眾多因素的挑戰，為啟言作出任何的決定都會對他日後有重大的影響，盼神給予我們所羅門的智慧。

在此感謝李澤楷先生開展這話題，使我們思考如何為啟言未來的生活作出妥善和負責任的決定。