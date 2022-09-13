香港迪士尼｜全新 魔雪奇緣 世界2023年登場！設全球首個主題雪橇過山車＋全年8大活動預告

為期三日的迪士尼 D23 博覽（Expo 2022）日前於美國加州舉行，場內不但公布多部改編自童話故事的真人版電影及動畫預告片段而掀起話題，另一個亮點是全球首個以電影《 魔雪奇緣 》為主題的全新園區「 魔雪奇緣 世界」預計於 2023 年下半年登陸香港迪士尼。

新園區將打造成阿德爾王國，把電影中的各個景點帶到現實世界，必玩全球首個以《魔雪奇緣》為主題的過山車「雪嶺滑雪橇」，跳上由奧肯設計的雪橇，穿越在阿德爾王國的森林峽灣欣賞自然美景，電影畫面返哂嚟！而「魔雪奇幻之旅」則可以乘坐小船，一睹愛莎女王的冰雪皇宮及見到來自《魔雪奇緣》的朋友發掘，「夏雪節」的樂趣。場內還有耳熟能詳的電影音樂和主題美食，等大家感受阿德爾傳統氣息。

自 1923 年創立的華特迪士尼公司將邁向 100 周年，明年陸續呈獻「奇妙一百年」多個精彩慶祝活動。

創於 1923 年的華特迪士尼公司將於明年邁向 100 周年，香港迪士尼也會推出一系列「奇妙一百年」的主題商品及連串的慶祝活動，例如一眾深受賓客歡迎的迪士尼朋友，包括：米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲、 高飛、布魯托、鋼牙奇奇和大鼻帝帝以全新「奇妙一百年」主題服飾亮相，由華特•迪士尼創作的幸運兔奧斯華亦會首次現身香港迪士尼樂園！值得一提，迪士尼粉絲期待已久的華特•迪士尼與米奇老鼠銅像亦將於樂園登場，到時又多一個經典打卡位！

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2023 年精彩節慶活動預告：

一月至十月

米奇與好友將由農曆新年到萬聖節都換上「奇妙一百年」的主題服飾，與賓客開心會面。幸運兔奧斯華亦會驚喜現身，為賓客送上奇妙魔法。樂園商店將推出一系列「奇妙一百年」的主題商品，延續歡樂氣氛。香港迪士尼獨有的華特•迪士尼與米奇老鼠銅像亦會於樂園登場。

華特•迪士尼與米奇老鼠銅像將於明年在香港迪士尼登場。

一月至二月

踏入兔年，Duffy 與好友的粉絲可以與 StellaLou 一起喜迎兔年。LinaBell 將首次穿上全新賀年服飾，準備與賓客拜年見面！米奇與一眾好友亦祝各位「兔」氣揚眉，邀賓客投入食、買、住、玩的體驗，歡度奇妙年年！

StellaLou首次以全新賀年服飾與大家見面。

三月至六月

Duffy 與好友主題的全新娛樂體驗將於春日在廣場匯登場，連同美國小鎮大街一系列 Duffy 與好友主題的食、買、玩體驗，為粉絲締造難忘的奇妙回憶！

五月至六月

香港迪士尼召集Marvel粉絲加入「新一代英雄」行列，與一眾超級英雄齊齊出動！復仇者聯盟將於明日世界的舞台以強勢陣容現身。粉絲可選購多款 Marvel 主題商品，化身成超級英雄，做足作戰準備！多款 Marvel主題美食會為各位英雄注入正義能量！

六月至八月

夏日炎炎，賓客可與一眾迪士尼•彼思好友大玩水花，歡度透心涼的奇妙仲夏。一系列夏日派對的驚喜演出，包括深受歡迎的「Pixar 水花大街派對！」和夏日限定版戶外音樂派對「迪士尼尋夢奇緣」將讓賓客盡情樂在當夏。

九月至十月

香港迪士尼誠邀賓客參加詭魅惡玩的萬聖節派對，齊齊惡玩。一眾迪士尼惡人傾巢而出，帶領大家將最惡一面「晒」出嚟，反轉迪士尼。圈粉無數的歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》更是萬聖節盛會中不容錯過的項目！

9 至 10 月將上演節日限定的《惡人舞動迪士尼》歌舞匯演。

十一月至十二月

與一眾迪士尼朋友在漫天飄雪下，投入窩心傳統的節慶體驗之中，感受迪士尼聖誕的魔力。

香港迪士尼樂園

網址：https://bit.ly/3lDMZfU