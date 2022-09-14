濕疹困擾易抑鬱    近半患者有自殺念頭￼

異位性皮膚炎（濕疹）是香港常見的皮膚病，每 5 人便有 1 人在不同時期患有濕疹。翟先生現年 27 歲，做地盤工作，約 3 年前因工受傷的傷口引發了濕疹，由初時右手二頭肌的幾點紅疹再慢慢擴散到一堆堆；從手臂延至整隻手再到腳部以至下體，最嚴重時七成皮膚都有傷口，大範圍爛肉，發出臭味，而且從早到晚十分痕癢。這種嚴重情況持續大半年，並不斷反覆，翟先生曾萌生自殺念頭。直至現時總算有所好轉。

逐一糾正5 大誤解

皮膚及性病科專科陳俊彥醫生，提出大眾對濕疹常有以下 5 大誤解：

1.濕疹引起皮膚潰爛和滲水，會傳播濕疹；

2.嬰幼兒患濕疹是由於孕婦／母乳媽媽沒忌口、亂飲食所引起；

3.體質弱的人才會有濕疹；

4.濕疹患者要戒口；

5.濕疹不能斷尾，經常復發很麻煩。

「首先，濕疹並非傳染病，而是免疫系統受影響而引致的皮膚病，所以並不會傳染他人。其次，嬰幼兒濕疹是無法透過孕婦/母乳媽媽戒口而預防，正確做法是餵哺母乳、孕婦服用益生菌，以及為寶寶做好補濕，均可減低嬰幼兒患濕疹的風險。第三，濕疹成因有先天因素，如父母患有濕疹子女便有較高機會患上濕疹，反而未必因體質弱。第四，濕疹患者不宜盲目戒口，而且過度戒口可能引起營養不良，對子女健康及成長反而造成問題，家長應詢問醫生意見，才戒吃引致敏感的食物。最後，濕疹是免疫系統的一種反應，屬慢性皮膚病，不會完全康復，即俗稱『斷尾』，但患者只要管理好病情，仍有機會長期控制避免發病，令生活回復正常。」陳俊彥醫生表示。

(左起) 濕疹關注組註冊社工黃敏兒、皮膚及性病科專科陳俊彥醫生、香港過敏協會主席何學工醫生、濕疹患者翟先生

抑鬱程度接近癌症

香港過敏協會主席，兒童免疫、過敏及傳染病科專科何學工醫生，指出濕疹與抑鬱/焦慮症關係密切。「痕癢、疼痛等病徵令濕疹患者作息大受影響；加上發病多數是突如其來，而且病情反覆，時好時壞，均令患者感到焦慮、無助、沮喪和孤單。」

有研究指出，患濕疹兒童及青少年出現抑鬱、焦慮及行為問題的風險較正常人高2至6倍；成年患者則高2.5至3倍。另一項研究顯示，五成以上兒童濕疹患者感到不開心或抑鬱，其照顧者亦有逾六成因照顧患者而睡眠受影響。至於成人濕疹患者，亦有研究顯示其抑鬱程度與癌症患者差不多；焦慮程度更高於中風或糖尿病患者。多達 44% 濕疹患者曾有輕生念頭；36% 更有可能曾經自殺。

何學工醫生建議，濕疹患者保持平常心，不要過度聚焦皮膚問題，可多與「同路人」聯繫分享，互相支持，另外多做適量運動強健體魄兼減壓，休息充足避免熬夜；加上家人多體諒、多鼓勵，適時提出實用建議，均有助患者平靜心情，改善病情。

病友組織推免費心理輔導服務

濕疹關注組註冊社工黃敏兒表示，由國際皮膚病患者組織聯盟（亞太區）發起，澳洲濕疹協會、韓國病人組織及香港濕疹關注組參與於2022年8月進行的問卷調查結果，本港受訪患者中有72%認為濕疹治療和藥物的經濟負擔高昂；66%認為治療無效；34%認為等候治療時間長。「綜合調查結果，可見濕疹患者最關注的問題為經濟負擔、透過治療減輕濕疹症狀、改善及心理健康狀態。」

有見及此，濕疹關注組及香港過敏協會推出濕疹患者免費心理輔導服務，為有需要的濕疹患者及照顧者提供專業心理及支援服務，可即時協助他們舒緩情緒困擾及減輕壓力。

有關計劃詳情可瀏覽：adconcern.org