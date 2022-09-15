27歲港姐謝嘉怡素顏突變老　自稱感覺快要30歲有點嚇人

2020年港姐冠軍及最上鏡小姐謝嘉怡（Lisa）是中英混血兒，五官精緻，身材勻稱，性格可愛又平易近人，經常素顏拍片和粉絲交流。近日她由蘇格蘭度假回港，在自己YouTube頻道素顏拍片分享2022年下半年的願望，不過今次出事了！片中謝嘉怡皮膚曬黑了，除了有眼袋，還有勁大黑眼圈，看處去殘了老了，嚇親不少網民！

謝嘉怡是2020年港姐冠軍及最上鏡小姐，五官精緻，身材勻稱！

謝嘉怡是中英混血兒。

連她自己都用英文說：「我最近慶祝咗27歲生日，就有一個好特別嘅想法，我喺20至25歲嘅時候，覺得自己只係20幾歲，當我到咗26歲，我仍然覺得自己係20幾歲，但依家到咗27歲，就有啲嚇人，感覺快要30歲喇！」不過謝嘉怡無懼別人目光，以最天然樣子示人，坦白率真，難怪有網友讚她：「依然很靚！」

近日她由蘇格蘭度假回港，在自己YouTube頻道素顏拍片分享2022年下半年的願望。

片中謝嘉怡皮膚曬黑了，除了有眼袋，還有勁大黑眼圈，看處去殘了老了，嚇親不少網民！

片中她說：「 我最近慶祝咗27歲生日，當我到咗26歲，我仍然覺得自己係20幾歲，但依家到咗27歲，就有啲嚇人！」

片中她說：「 我最近慶祝咗27歲生日，當我到咗26歲，我仍然覺得自己係20幾歲，但依家到咗27歲，就有啲嚇人！」