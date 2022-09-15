悼詞感謝英女王庇蔭香港 羅家英道歉：永遠愛我的祖國

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）在9月8日逝世，享年96歲。日前75歲的羅家英前往英國駐港總領事館獻花，又在社交平台寫道：「她登基，我七歲，這七十年來，英女皇是我的長輩，看着我成長到老矣。香港在她的庇蔭下，人間福地，還有幾多個長輩呢，鮮花一束，謹致敬意，萬世流芳，大象無形。」

英女王伊利沙伯二世在9月8日逝世，日前羅家英前往英國駐港總領事館獻花。

羅家英在社交平台寫道：「香港在她的庇蔭下，人間福地。」

不過羅家英的悼詞引發網民爭議，而身兼選委的導演高志森亦在微博指，悼念英女王無問題，但不同意羅家英「在女王的庇佑下香港是福地」之言論，指「實在太不恰當」。今日羅家英在微博上載道歉片說：「大家好，我是中國香港演員羅家英，作為公眾人物，發表了未加深思熟慮的哀悼之詞，我感到非常抱歉。原意只是表達對老人的懷緬，並無他意， 還請大家不要過分解讀，數典忘祖我還真做不出，我長期持有中國護照，說明一切，我是中國人，我永遠愛我的祖國，對不起！」

今日羅家英拍片在微博道歉。

羅家英說：「作為公眾人物，發表了未加深思熟慮的哀悼之詞。」還請大家不要過分解讀。

他又指：「我是中國人，我永遠愛我的祖國。」

鞠躬致歉。

之後高志森轉發羅家英道歉貼文，指自己沒有錯誤解讀：「我對家英哥嘅藝術心存敬意，衷心感謝家英哥多番支持我的工作，亦覺得悼念、弔唁沒問題，然而，我並不同意『在女王的庇佑下香港是福地』之言論，容許我抒發一點個人意見，自覺當中沒有『錯誤解讀』，共勉！」