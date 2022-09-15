自助餐優惠 2022｜9 月最新酒店自助餐推介！$404起擦生蠔鴨肝松葉蟹腳／6折任食黑毛豬＋即煮西班牙海鮮飯

香港人對自助餐可算是百吃不厭，一次過歎勻海鮮、刺身和貴價食材，輕鬆回本無難道。很多酒店在 9 月相繼推出不同主題的 自助餐，像嘉里酒店主打西班牙主題 buffet，任食伊比利亞黑毛豬、青口配風乾辣肉腸，還有即煮的西班牙海鮮飯，氣氛一流；Eaton 普慶餐廳主打海鮮自助餐，可以大擦生蠔龍蝦、蒸海鮮超過 100 款海鮮菜式。數到最抵食，非九龍東皇冠假日酒店的尚廚非屬，最平 $404 起已經吃到超豪生蠔松葉蟹腳鴨肝 buffet。繼續睇 9 月最新酒店自助餐推介！

自助餐 推介 01｜嘉里酒店推西班牙主題buffet 任食黑毛豬＋即煮海鮮飯

繼「東南亞美食及榴槤盛宴」主題 buffet 之後，嘉里酒店的大灣咖啡廳今個 9 及 10月將推出西班牙特色自助晚餐，不只可以一口氣歎勻油香豐腴的伊比利亞黑毛豬、西班牙章魚沙律、青口配西班牙風乾辣肉腸及番茄、西班牙乳豬等 20 多款地道美食，若在星期六晚餐及星期日早午餐時段前來，大廚更會即席在戶外平台烹煮巨型西班牙海鮮飯，讓大家近距離欣賞整個製作過程，場面超有氣氛。

嘉里酒店大灣咖啡廳 味遊西班牙自助晚餐

這個味遊西班牙自助晚餐平日亦要每位 $688 起，不過記者發現只要在網上商店提前預訂未來一個月的午市或晚市自助餐券，即有低至 6 折優惠，最平每位 $454.1 起便能大擦晚市 buffet。喜歡摸酒杯底的話，推薦你另加 $58 額外點一杯西班牙 Sangria 雞尾酒或者西班牙 Calimocho 雞尾酒 ，不然也能以 7 折選購多款精選西班牙紅白餐酒。

大灣咖啡廳

地址：九龍紅磡灣紅鸞道 3 號香港嘉里酒店 3 樓

電話：2252 5246

供應日期：2022 年 9 月 1 日至 10 月 31 日

供應時間：6pm-9:30pm

價錢：星期一至四 $688 起；星期五至日及公眾假期 $768 起

網址：https://bit.ly/3B8XVtf

註：另收加一服務費。同行兒童賓客自助餐優惠只限香格里拉會員：

(1) 頭兩名0至3歲小童可免費享用自助餐(最少與一位成人賓客同行)；第三位或以上的同行小童可享半價。

(2) 4至11歲小童可享自助餐原價五折優惠。

自助餐 推介 02｜港島香格里拉高質海鮮buffet 聯乘老字號食店

港島香格里拉 cafe TOO 是城內數一數二的高質自助餐，無限供應麵包蟹、原隻開邊龍蝦（只限晚市）、青口、海螺等海鮮冷盤之餘，招牌菜式還有即製大蒸籠點心、燒牛肉、日式天婦羅、冬陰功湯，以及晚市限定的鐵板燒虎蝦。值得一提，cafe TOO 最近聯乘多間本地老字號食店，如一樂燒鵝、安利魚蛋粉麵和妹記生滾粥品，讓大家在歎 buffet 的同時亦能食勻脆皮燒鵝、魚蛋魚片頭麵、生滾粥等港式地道美食。

港島香格里拉 cafe TOO 國際美食自助餐

一樂燒鵝 安利魚蛋粉麵

cafe TOO

地址：金鐘法院道太古廣場港島香格里拉 7 樓

電話：2820 8571

價錢：午餐 — 星期一至五 $498 /位起 、星期六 $558 /位起、周日及公眾假期早午餐 $708 /位起；

晚餐 — 星期一至四 $758 /位起、星期五、日及公眾假期 $788 /位起、星期六及公眾假期前夕$788 /位起 (頭輪下午5時半至晚上7時半)；$758 /位起 (次輪晚上8時至10時)

網址：https://bit.ly/3RLanqb

註：另收加一服務費。菜式輪換供應，或因季節性食材而作出調整。成人及小童自助餐同價 ，香格里拉會會員可享同行兒童賓客自助餐優惠：

(1) 頭兩名0至3歲小童可免費享用自助餐(最少與一位成人賓客同行)；第三位或以上的同行小童可享半價。

(2) 4至11歲小童可享自助餐原價五折優惠。

自助餐 推介 03｜JW萬豪The Lounge全新泰國及印尼buffet

鍾情熱蕈的 Buffet 控，首選一定是 JW 萬豪酒店的咖啡室，皆因這裏供應多款貴價中菜如炆原隻南非鮑魚、花膠及海參，還有即場炮製的片皮鴨和日式手握壽司都是一大賣點。

只是咖啡室不常推出主題自助餐，想要些新鮮感，推薦 JW 萬豪酒店的另一間自助餐廳 The Lounge，在 9 月至 10 月主打泰國及印尼 buffet，由冬蔭功湯、香煎鯧魚、羅勒辣椒炒蜆、印尼巴東牛肉、香葉肉碎生菜包、印尼辣椒醬炒茄子、牛肉沙嗲至雞肉沙嗲都有，自助午餐更有招牌即煮麵檔及超過 60 款配菜的沙律吧。

泰國及印尼美食精選自助餐

JW萬豪The Lounge

The Lounge

地址：金鐘金鐘道 88 號太古廣場香港 JW 萬豪酒店大堂

電話：2810 8366

價錢：自助午餐 — 星期一至六 $398 /位起；

自助晚餐 — 星期一至四 $498 /位起、小童 $348 /位起；星期五至六、公衆假期及公衆假期前夕成人 $538 /位起，小童 $378 /位起

網址：https://bit.ly/3RFUK3g

註：另收加一服務費。以指定匯豐銀行或星展銀行信用卡惠顧，2至5位可獲9折優惠；6至10位則享85折優惠。9月份以指定恆生銀行信用卡惠顧*，2至5位更可享85折優惠；6至10位更低至8折優惠。

自助餐 推介 04｜尖沙咀凱悅海鮮buffet 擦冰鎮龍蝦鉗、避風塘炒龍蝦

海鮮主題 buffet 一向受大家歡迎，尖沙咀凱悅酒店的咖啡廳最近主打海鮮市場主題自助餐，有齊冰鎮龍蝦尾、龍蝦鉗、北海道藍青口、花蛤、海蝦、地中海海鮮沙律、蝦咯嗲、自家醃製香橙蒔蘿紅菜頭三文魚、足料龍蝦湯等美食。愛吃刺身的，必試現場即切的原條油甘魚，油脂豐腴夠新鮮；即點即炸的天婦羅區又有北海道沙甸魚和喜之次，前者香脆多汁，後者魚皮香脆且肥美多汁。熱葷則供應避風塘炒龍蝦、白酒汁蒸鮮海蝦、鑊氣十足的海鮮炒飯及地中海式油封八爪魚等，選擇甚多。另外鴨肝鐵板燒及慢烤原條頂級牛肋骨肉亦是自助晚餐的回本位！

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳 海鮮市場主題自助餐

自家醃製香橙蒔蘿紅菜頭三文魚

咖啡廳

地址：尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

電話：3721 7700

供應日期：即日起至 2022 年 10 月 31 日

價錢：自助午餐 — 星期一至五 成人 $388、小童 $194；星期六、日及公眾假期 成人 $478、小童 $239；

自助晚餐 — 星期一至四 成人 $708 /位起、小童 $354 /位起；星期五、六及公眾假期前夕 成人 $768 /位起、小童 $384 /位起；星期日及公眾假期 成人 $768 /位起、小童 $384 /位起

網址：https://bit.ly/3Qz0p9Q

註：另收加一服務費

自助餐 推介 05｜Eaton普慶餐廳 $348起擦生蠔龍蝦/ 蒸海鮮/ 火焰卜卜蜆

香港逸東酒店的普慶餐廳向來以抵食見稱，而且不時轉換自助餐主題，吸引一班 buffet 控前來捧場支持。繼 「酒．肉．朋友」自助餐之後，普慶餐廳近月推出全新「狂野海鮮市場」自助餐，以新鮮生猛海鮮為主題，不只任食紐西蘭生蠔、波士頓龍蝦、虎蝦、麵包蟹、翡翠螺等，大廚還會在海鮮站前即席炮製韓式火焰卜卜蜆和日式海鮮串燒，又以清蒸或快炒的方式烹調扇貝、大蝦、生蠔、魷魚、八爪魚等海鮮。另外還有新加坡炒蟹、海鮮喇沙湯麵，以及周末晚市限定的香烤大鱔⋯⋯單是海鮮菜式已經超過 100 款，回本話咁易，海鮮控一定心心眼！

Eaton普慶餐廳 狂野海鮮市場自助餐

普慶餐廳

地址：九龍彌敦道 380 號 Eaton HK B1 樓層

電話：2710 1901

供應日期：由 2022 年 8 月 15 日起

供應時段：自助午餐 12pm-2:30pm、自助晚餐 6:30pm-9:30pm

價錢：自助午餐 – 星期一至五 成人 $348 /位起、小童及長者 $238 /位起、星期六、日及公眾假期 成人 $428 /位起、小童及長者 $338 /位起

自助晚餐 – 星期一至四 成人 $618 /位起、小童及長者 $448 /位起、星期六、日及公眾假期 成人 $678 /位起、小童及長者 $498 /位起

網址：https://bit.ly/3d50UdZ

註：另收加一服務費

自助餐 推介 06｜九龍東皇冠假日酒店 最平$404歎到至豪生蠔松葉蟹腳鴨肝buffet

如果海鮮控單擦生蠔、龍蝦唔夠喉，推薦九龍東皇冠假日酒店的生蠔松葉蟹腳鴨肝自助晚餐，最吸引是任食生蠔、蟹腳、青口、黃金螺、白蜆及凍蝦等冰鎮海鮮，移步至廚師駐場的 live station，還可以即叫即製煎鴨肝、蒜香和牛粒、燒羊扒、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒及各款串燒。這裏還找到坊間少見的中東旋轉烤肉檔，經旋轉慢烤的雞肉入口超 juicy，連同洋蔥、番茄、生菜夾進土耳其烤包當中，吃起來超滋味！甜品也有超過 10 款選擇，包括海鹽焦糖泡芙、焦糖布丁燒、芒果千層酥、綠茶歌劇院蛋糕、自家製榴槤雪糕、朱古力噴泉，以及 7 款口味的Haagen-Dazs 雪糕。

九龍東皇冠假日酒店的生蠔松葉蟹腳鴨肝 buffet 可以找到煎鴨肝。

九龍東皇冠假日酒店的 buffet 價錢唔算貴，平日入座成人價也不過是 $538 起，不過要是經酒店網上商店預訂更可低至 75 折，最平人均 $403.5 起便可以食足 3 小時，自然是抵上加抵！

尚廚

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店 1 樓

電話：3983 0688

價錢：星期一至五 — 成人 $538 /位起、長者 $438 /位起、兒童 $338 /位起；星期六、日、公眾假期及前夕 — 成人 $578 /位起、長者 $478 /位起、兒童 $378 /位起

網址：https://bit.ly/3Dn0QRK

註：另收加一服務費

自助餐 推介 07｜荃灣西如心和風主題buffet 必食清酒鮑魚＋原條油甘魚

香港人對日本菜的喜愛一向有增無減，荃灣西如心酒店的 Café Circles 近月特意推出和風主題自助餐，不單止有齊大家最愛的長腳蟹、麵包蟹，也主打多款傳統日式料理，如清酒迷你鮑魚、芝麻汁菠菜卷、海鮮大阪燒、日本和牛、鹽燒三文魚頭、日式海鮮啫喱⋯⋯一到星期五至日的晚上，廚師更會即席切原條日本油甘魚，讓大家品嚐到最新鮮和甘香豐腴的油甘魚刺身。現場即煮專區還有日式串燒及即炸天婦羅，感覺猶如走進日本夜市。

荃灣西如心酒店 Café Circles 現場即煮專區

日系甜品同樣是一大亮點，當中最搶眼一定是福岡草莓乳酪巴伐利亞，外型設計成巨型草莓，入面是福岡草莓加入乳酪製成的慕絲，味道香甜細滑。櫻花戚風蛋糕則有粉紅色的富士山造型，口感鬆軟綿密且帶清幽的櫻花香味，甜而不膩；當然不少得經典甜點，包括日本紅豆和果子、宇治抹茶撻及巨峰提子芭菲杯等。

荃灣西如心酒店 Café Circles 還有供應一系列日系甜品。

Café Circles

地址：荃灣楊屋道 8 號荃灣西如心酒店 9 樓

電話：2280 2868 / 5770 0551 (WhatsApp)

價錢：星期一至四 成人 $568 /位起、小童/長者 $458 /位起；星期五至日及公眾假期 成人 $628/位起、小童/長者 $518 /位起

註：另收加一服務費

自助餐 推介 08｜WM 酒店全新乳製品主題buffet 任食牛肝菌忌廉汁意大利飯、韓式芝士烤雞

WM 酒店的 WM 咖啡廳最近與紐西蘭乳製品品牌 Anchor 合作，推出全新「鮮味滿載週末自助晚餐」，特別用牛乳炮製出多款特色鹹甜美食，包括牛肝菌忌廉汁意大利飯、和牛芝士墨西哥餡餅、韓式芝士烤雞等。甜品則有牛奶輕芝士撻、棉花糖牛奶朱古力蛋糕、牛奶朱古力千層酥、開心果青蘋果慕斯蛋糕等。

WM 咖啡廳與紐西蘭乳製品品牌 Anchor 合作推出全新「鮮味滿載週末自助晚餐」。

以牛乳製作多款特色鹹甜美食。

除此之外，餐廳更供應海鮮控最愛的即開美國、法國生蠔，還有法國麵包蟹、波士頓凍龍蝦、紐西蘭青口、即切燒牛肉及自家製甜品等，對住無敵海景歎 buffet 最 chill 。

即切燒牛肉

WM 咖啡廳

地址：西貢惠民路 28 號 WM 酒店 LG 樓層

電話：2196 6388

供應日期：2022 年 9 月 2 日至 11 月 27 日（星期五至日及公眾假期）

價錢：鮮味滿載週末自助晚餐 — 成人 $588 /位起、小童 $388 /位起

網址：https://bit.ly/3xbHf38

註：另收加一服務費