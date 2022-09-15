【旺角】高達迷注意！ STRICT-G 10周年期間限定店 必買香港限定圖案T-Shirt及Tote bag
作為 高達 迷，相信也會儲其周邊產品，除了模型，當然也少不了相關型格服飾。高達潮流服飾配件品牌《STRICT-G》踏入10周年，因此在旺角開設期間限定店，除了有多款全新香港限定商品外，今次還會與多個人氣品牌包括EDWIN、SPINGLE MOVE、NEW ERA、MEI以及SPALDING聯乘推出限量商品，未能到日本大肆購買周邊的話，今次也是一個不錯的機會。
今次期間限定店設計走工業風，以水泥灰作主調，再加入大量與高達相關的元素。入口位置擺設全新設計的高達圖案裝置，主視覺以人氣角色沙煞比、ν高達及著名的小行星基地阿古捷斯圖案，並融入香港元素，以霓虹燈招牌呈現出獨有的港式風格。
限定店將出售多款人氣及香港首發商品，當中有特別設計的十周年LOGO CAP帽，以及全新設計的沙煞比、ν高達及著名的小行星基地阿古捷斯為主題圖案的香港限定T-shirt及Tote bag。
STRICT-G 10th Anniversary Pop-up Store@Langham Place
日期：即日起至9月26日
時間：1600-2200（9月15日）、1300-2200（9月16日）及1100-2200（9月17至26日）
地址：旺角朗豪坊4樓通天廣場