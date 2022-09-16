【尖沙咀】美式甜點店Butter登陸K11 MUSEA 必試迷你棋盤蛋糕＋迷你香蕉忌廉批

美式甜點店Butter以即點即做作招徠，其獨特的復古風味一直俘虜一班甜品迷。今次繼中環店後， Butter 終於在九龍區插旗，於尖沙咀K11 MUSEA開設全新堂食店。

店內9款蛋糕及甜批每日會以件裝形式限量供應，當中包括美國最具代表性的甜品酥皮蘋果批（$90/件），主廚Karys Logue承襲祖母傳承下來的食譜，將加拉蘋果片與紅糖、肉桂及檸檬烹調，再放入不含酥油的全牛油批底烤焗，最後在交織成網狀的批皮間抹上鹽味焦糖，重拾家的味道。

最近Butter登陸尖沙咀K11 MUSEA，新店提供堂食服務。

店舖提供3種甜批切餅（酥皮蘋果批、車厘子批及檸檬蛋白批）、5種蛋糕切餅（三重朱古力蛋糕、甘筍蛋糕、紐約芝士蛋糕、紅絲絨蛋糕及反轉菠蘿蛋糕）、迷你香蕉忌廉批、雜錦曲奇棒、黑白棋盤蛋糕、自家製Rosie’s根啤及甜心草莓青檸特飲、搖滾根啤雪糕浮冰。

除了9款人氣甜品外，今次新店更有3款獨家發售的全新特色甜品。第1款是迷你棋盤蛋糕（$600/6吋），面層是雲呢拿糖霜和朱古力碎，內裡是黑白相間的濃厚朱古力蛋糕及軟綿的雲呢拿蛋糕。

迷你棋盤蛋糕（$600/6吋），可在48小時前於店內預訂。

第2款是迷你香蕉忌廉批（$80），香蕉布甸、海鹽焦糖、淡忌廉與新鮮香蕉鋪在鬆化的消化餅皮中，香甜又清新的味道於味蕾中爆發出來。

迷你香蕉忌廉批（$80）

第3款則是鋪滿了椰絲、花生碎、咸脆餅及焦糖醬的雜錦曲奇棒（$50），適合當下午茶食用。

雜錦曲奇棒（$50）

Butter

時間：1100-2000

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 1樓LA106號鋪

Instagarm：https://instagram.com/buttercakeshophk