MIRROR預計下月復工　隊長Lokman：希望在明天

MIRROR 演唱會事故至今已一個多月，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），仍在伊利沙伯醫院留醫，情況由嚴重轉為穩定，現時已轉往神經外科病房。而另一傷者張梓峯早已出院，但仍需接受長時間治療，KOL「呂校長」近日透露其病情變差，情況令人關注。

MIRROR演唱會事故至今已一個多月，MIRROR 12子在意外後宣布停工兩個月，估計將於10月復工。

至於MIRROR 12子在意外後宣布停工兩個月，估計將於10月復工。昨晚MIRROR隊長Lokman在IG Story，上載古天樂、劉青雲等主演的《明日戰記》劇照寫道：「希望在明天！係每一個明天！」充滿正能量，相信是為受傷舞蹈員、MIRROR 12子和鏡粉打氣。

昨晚MIRROR隊長Lokman在IG Story，上載古天樂、劉青雲等主演的《明日戰記》劇照寫道：「希望在明天！係每一個明天！」

相信Lokman是為受傷舞蹈員、MIRROR 12子和鏡粉打氣。

另外Edan（呂爵安）昨晚在IG Story轉發《闔家辣》工作人員的相氹粉絲開心，相中他作狀錫同劇拍檔阿Dee（何啟華），阿Dee即轉發回應：「叫咗你返屋企先做，俾人影到晒！」相當爆笑！至於Stanley（邱士縉）就貼出穿着波鞋和運動短褲的相，似乎去做運動，而由他擔正做男主角的ViuTV劇集《野人老師》將會在10月3日首播，相信一班鏡粉很期待12子復工。

Edan昨晚在IG Story轉發《闔家辣》工作人員的相氹粉絲開心，相中他作狀錫同劇拍檔阿Dee，相當爆笑！

阿Dee即轉發回應：「叫咗你返屋企先做，俾人影到晒！」

Stanley貼出穿着波鞋和運動短褲的相，似乎去做運動。

由Stanley擔正做男主角的ViuTV劇集《野人老師》將會在10月3日首播，相信一班鏡粉很期待12子復工。

另外AK（江𤒹生）周二（13日）現身Dancer朋友Studio擴張儀式，據知該Studio是有份參與MIRROR演唱會其中數位Dancer所開。