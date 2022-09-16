王丹妮連眼都識做戲  分享放大雙眸獨門按摩手法

王丹妮 (Louise) 出席法國嬌蘭活動，大談擁有迷人電眼的秘訣！王丹妮獲得參演電影《梅艷芳》的機會，作為影壇新人，第一部作品便擔任女主角，對Louise來說既興奮又緊張。要扮演人人敬佩的梅姐，模仿她的神韻，可以說是壓力千斤重。

但Louise憑著堅韌毅力，不怕辛苦，勇於學習，成功打動觀衆。首次演出便獲得大量好評和喜愛，在第40屆香港電影金像獎中脫穎而出，獲得最佳新演員獎，實至名歸。Louise的工作機會接踵而來，雖然繁忙，但每次見到Louise都狀態大勇，雙眼更是充滿電力，炯炯有神，完全看不出疲累感。

王丹妮首次演出便獲得大量好評和喜愛，憑《梅艷芳》奪得香港電影金像獎最佳新演員。

獨門按摩手法放大雙眸

Louise認爲自己在肌膚保養上遇到的最大挑戰是時間不足，因爲經常要家庭事業兩忙，平常很容易因爲疲累而想偷懶一下，簡單塗個面霜就休息。有時候甚至會想卸妝後直接睡覺。雖然有過以上想法，但因爲要以最好姿態面對觀衆，所以Louise經常警惕自己要認真保養，不要給肌膚任何機會出現老化問題。

Louise會上分享了一套護眼按摩手法，在家中也可以輕鬆保養眼周肌膚：「每天早晚塗抹眼霜後，會配合陶瓷眼周按摩棒，以『8』字手勢按摩眼周，舒緩疲憊感，令雙眼保持年輕精靈！而且陶瓷眼周按摩棒用起來冰冰涼涼，好relax！」