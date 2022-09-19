癌症病人打新冠疫苗　治療期間應留意

1.癌症病人可否打新冠疫苗？癌症病人應選擇哪種？為什麼？

李兆康醫生：癌症病人接受抗癌治療期間，可以接種新冠疫苗，是安全的。而癌症康復者接種疫苗，效果和正常人一樣。但化療因為會影響身體的白血球數量及免疫能力，所以不建議接種減活疫苗，而滅活疫苗、mRNA疫苗等都是安全的，但可能成效較非癌症患者為低。

本港至今採購的兩種疫苗，分別採用兩種不同技術：

科興——滅活疫苗

復星與德國藥廠BioNTech合作——mRNA疫苗（信使核糖核酸）

以上兩種都不屬於減活疫苗，基本上對癌症病人都安全。

2.不同癌症的患者，所適合的疫苗會否有不同？

李兆康醫生：患什麼癌症並非最重要，病人正接受甚麼治療更重要，例如化療對患者免疫力影響較大，所以要留意多一點。

3.如要接種，應在什麼時間？例如化療前/後，或第幾期的癌症較值得接種？

李兆康醫生：建議病人接受完化療療程後，才接種疫苗，避免在化療期間接種。但如果病人是需要接受長期化療，可盡量接受滅活疫苗或mRNA疫苗，暫時所知相對會較安全。

4.癌症病人接種新冠疫苗的其他須知？

李兆康醫生：每個病人本身的情況都不一樣，例如接受同一種化療藥物，對免疫力的影響也未必一樣，因此病人接種新冠疫苗前應先諮詢自己的主診醫生。而接種疫苗後，亦要嚴格遵守防疫措施，例如：勤洗手、戴口罩、減少聚會、保持個人衛生和社交距離。