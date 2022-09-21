南京尋結香花　摘下曬乾滋養肝腎

2018年在聖誕節期間重遊故地，這次中藥師之旅來到六朝古都—南京。前往紫金山天文台雙腳懸空乘坐索道、夫子廟吃喝購物、玄武湖自駕電動船遊湖、獅子橋的美食和遊覽明孝陵和中山陵等名勝古蹟全是必去景點。

早在2006及2010年的炎夏已先後到訪過南京，這已是第三度遊覽南京了。這次最特別之處便是多了一個天真無邪的小女孩—我的女兒相伴出遊。清晨時間，外在環境溫度低，寒氣迫人，鼓起畢生勇氣撇下被窩，前往南京中山植物園，沒錯是植物園，很多朋友都會覺得匪夷所思的事。前兩次來到南京氣溫是36度，熱得汗流浹背、出汗如出浴，而這次氣溫約6度，樹葉上掛滿了不是露珠，而是雨水，天公不作美。

女兒都習慣跟着我們去看草藥，她沒太大興趣，亦不太抗拒。停下來喝水時，看到了含苞待放的結香花，被它深深吸引的不只是絹絲狀毛茸光澤的花朶，它的莖自行地打成一個結，宛如過山車的車軌，十分有趣。

結香花原產於中國，又名夢花、打結花等，資料顯示推斷在16世紀末被引入到韓國和日本栽種，褐色的樹皮是製作和紙的原材料。過去日本的鈔票是由結香花樹皮製成的，以難以偽造而聞名。綻放著香味的花朵是密蒙花習用品，讀書時期已跟它不陌生，結香花性平，具有滋養肝腎、明目消翳的功效，最適宜於冬末、春初花開放時採摘花序，曬乾。結香花由多個稍彎曲棒狀花蕾集結成半圓球形的花序，仔細地觀察可看到被着淡黃色毛茸，有如絹絲般柔軟順滑，以色澤鮮艷、無雜質者為佳。閒時取4-6朶結香花配合片糖泡水飲用，悠然自得。

回程時，看到幾名老人家沿途尋寶，他們地毯式搜索在樹上掉下來美國山核桃果實，尋寶者把部分辛苦找回來的「寶藏」送給了女兒。寒冷的天氣中，送來了滿滿的溫暖，女兒吃得津津有味。時光飛逝，過去由於南京夏季氣温炎熱難擋，民間把南京、重慶及武漢合稱「三大火爐」，由於環境變化及大面積的植樹造林，南京夏天的炎熱程度已不及以往，「火爐」的地位亦已動搖。